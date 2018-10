Inserita in Cronaca il 08/10/2018 da Direttore Avaria dei motori: tre aerei turistici spuntano dal nulla e compiono atterraggi d´emergenza contemporaneamente su strade diverse in tre località degli USA. Strade usate come piste d’atterraggio ormai Spettacolari atterraggi nello stesso giorno su tre strade diverse in tre località degli USA. Il primo un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla SR-407 nella contea di Brevard in Florida, negli Stati Uniti. A dichiararlo la Florida Highway Patrol. La FHP ha twittato un´immagine dalla scena che mostra che il piccolo aereo bianco si è fermato in un´area erbosa a pochi metri dagli alberi. L’autorità ha detto che non ci sono stati feriti e che non vi sono state conseguenze per l’incolumità di alcuno. Altro caso è accaduto a Williston nella Contea di Williams sulla US Hwy Alt 27 vicino all´incrocio con la CR335A sempre domenica scorsa. Anche questa volta un aereo monomotore è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza. Il pilota ha dovuto mettere l´aereo in posizione mediana dopo aver esaurito il carburante. La Williston Fire Rescue, Levy County Fire Rescue e la Florida Highway Patrol sono tutti corsi sulla scena dell’evento. Nessuna conseguenza né per il pilota, né per l´aereo che non è stato danneggiato durante l´atterraggio, così come altri veicoli. Il fatto è avvenuto alle 18:45. Un altro piccolo aereo è atterrato in un campo del comune di Corry nello stato della Pennsylvania, sempre domenica sera. L’evento è avvenuto vicino all´incrocio tra le strade Crosscut e Sciota. Secondo i funzionari, l´aereo stava tentando di raggiungere l´aeroporto di Corry. C´erano due persone nell´aeroplano al momento dell´atterraggio e nessuno ha riportato ferite. Un camion a pianale è stato utilizzato per smantellare e trasportare l´aereo fuori dal campo. Ci sarà un´indagine su quello che è successo. Ormai gli atterraggi in strada non sono più eventi così rari. Ciò è dovuto al numero sempre crescente di velivoli che attraversano i nostri cieli. Il problema principale, rileva Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è la sicurezza conseguente agli inevitabili rischi connessi il cui controllo è sempre demandato alle autorità nazionali e transazionali che si occupano di monitorare il traffico aereo e le licenze di pilotaggio concesse ad una platea sempre più ampia di cittadini e che richiede una sempre maggiore vigilanza anche alla luce di tali eventi che si susseguono pressochè quotidianamente.

Lecce, 8 ottobre 2018

Giovanni D’AGATA