Inserita in Sport il 08/10/2018 da Direttore Risultati, classifiche e programmi della Serie A2 Old Wild West Di seguito i risultati della 1^ giornata di Serie A2 Old Wild West, le classifiche e il programma del prossimo turno:

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE EST 1^ giornata Tezenis Verona-Lavoropiù Fortitudo Bologna 81-90 Hertz Cagliari-Unieuro Forlì 87-102 Assigeco Piacenza-OraSì Ravenna 79-80 Baltur Cento-Bakery Piacenza 80-72 Pompea Mantova-Roseto Sharks 85-78 De´ Longhi Treviso-Bondi Ferrara 76-69 Le Naturelle Imola Basket-G.S.A. Udine 78-71 XL Extralight Montegranaro-Termoforgia Jesi 73-70

Classifica: Unieuro Forlì 2, Lavoropiù Fortitudo Bologna 2, Baltur Cento 2, Pompea Mantova 2, Le Naturelle Imola Basket 2, De´ Longhi Treviso 2, XL Extralight Montegranaro 2, OraSì Ravenna 2, Assigeco Piacenza 0, Termoforgia Jesi 0, Roseto Sharks 0, G.S.A. Udine 0, Bondi Ferrara 0, Bakery Piacenza 0, Tezenis Verona 0, Hertz Cagliari 0

Prossimo turno (2^ giornata): 13/10/2018 20:30 Lavoropiù Fortitudo Bologna-Le Naturelle Imola Basket 14/10/2018 18:00 Termoforgia Jesi-Assigeco Piacenza 14/10/2018 18:00 Roseto Sharks-Hertz Cagliari 14/10/2018 18:00 OraSì Ravenna-XL Extralight Montegranaro 14/10/2018 18:00 Bakery Piacenza-De´ Longhi Treviso 14/10/2018 18:00 G.S.A. Udine-Pompea Mantova 14/10/2018 18:00 Bondi Ferrara-Baltur Cento 15/10/2018 20:45 Unieuro Forlì-Tezenis Verona

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE OVEST 1^ giornata Novipiù Casale Monferrato-Benacquista Assicurazioni Latina 94-81 Bertram Tortona-ON Sharing Mens Sana Siena 77-78 2B Control Trapani-Leonis Roma 84-73 M Rinnovabili Agrigento-Orlandina Basket Capo d´Orlando 105-99 d. 2 t.s. Givova Scafati-Bergamo 58-60 Remer Blu Basket Treviglio-Axpo Legnano 68-78 Zeus Energy Group Rieti-Edilnol Pallacanestro Biella 57-67 Virtus Roma-BPC Virtus Cassino 86-71

Classifica: Virtus Roma 2, Novipiù Casale Monferrato 2, 2B Control Trapani 2, Axpo Legnano 2, Edilnol Pallacanestro Biella 2, M Rinnovabili Agrigento 2, Bergamo 2, Bertram Tortona 0, Givova Scafati 0, Orlandina Basket Capo d´Orlando 0, Remer Blu Basket Treviglio 0, Zeus Energy Group Rieti 0, Leonis Roma 0, Benacquista Assicurazioni Latina 0, BPC Virtus Cassino 0, ON Sharing Mens Sana Siena^ -1 ^3 punti di penalizzazione

Prossimo turno (2^ giornata): 13/10/2018 19:00 Leonis Roma-Bertram Tortona 14/10/2018 12:00 Bergamo-Virtus Roma (diretta su Sportitalia) 14/10/2018 18:00 BPC Virtus Cassino-Novipiù Casale Monferrato 14/10/2018 18:00 Benacquista Assicurazioni Latina-2B Control Trapani 14/10/2018 18:00 Edilnol Pallacanestro Biella-M Rinnovabili Agrigento 14/10/2018 18:00 Orlandina Basket Capo d´Orlando-Remer Blu Basket Treviglio 14/10/2018 18:00 Axpo Legnano-Givova Scafati 14/10/2018 18:00 ON Sharing Mens Sana Siena-Zeus Energy Group Rieti