Inserita in Sport il 08/10/2018 da Direttore BAMBINA TESSERATA CON LA NOSTRA SOCIETA´, FA IL PROVINO CON UNA SQUADRA NEL MILANESE "Oggi riprendono gli allenamenti in casa Udinese Forese Academy. Intanto, una bambina tesserata con la nostra società, ha fatto il provino con una squadra nel milanese. In questi giorni, è stata osservata dallo staff e dai dirigenti che, sono rimasti impressionati dalle sue qualità. La bambina, si è divertita moltissimo e ha espresso soddisfazioni, sperando che il suo sogno venga realizzato. La nostra società si augura che, la selezione, vada a buon fine".