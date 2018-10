Inserita in Sport il 06/10/2018 da Direttore Marsala Calcio: Milazzo: Mie dimissioni per motivi personali, rapporto splendido con Cottone A corredo del Nostro Comunicato Stampa N° 80 di giovedì 4 ottobre 2018, dopo alcune teorie basate sul nulla, quando non vere e proprie illazioni, propagandate dalla “piazza Social Network”, La S.S.D. Marsala Calcio a R.L, tramite le parole del proprio Presidente Dimissionario, avv. Giuseppe Milazzo, intende rispondere fermamente, per chiarire definitivamente le motivazioni alla base di tali dimissioni:

“Ringrazio tutti per le attestazioni di stima ed affetto manifestatemi in queste ore dagli amici tifosi. Allo scopo di fugare ogni dubbio, preciso che alla base della mia scelta vi sono solo importanti motivi di natura personale. Escludo, quindi, nella maniera più assoluta, che le mie dimissioni siano state determinate da dissidi e/o incomprensioni con l´amico Domenico Cottone, con il quale il rapporto rimane splendido. Mi auguro che il Club Advisor Sig. Cottone possa nel più breve tempo possibile possa divenire socio effettivo del Marsala Calcio. Un affettuoso saluto a tutti.” Giuseppe Milazzo

Marsala, 04/10/2018

Il Presidente Dimissionario Avv. Giuseppe Milazzo

Il Vice-Presidente Vicario Dott. Antonino Lo Presti

Il Direttore Generale Rag. Girolamo Li Causi