Sigel - Ipag Montecchio a porte chiuse La società comunica che la gara Sigel Marsala Volley - Ipag Montecchio, valevole per la prima giornata del campionato di serie A2 2018/2019, in programma al PalaBellina domenica 7 ottobre alle ore 17, verrà disputata a porte chiuse per motivi di sicurezza. Ricordiamo a tifosi e appassionati che sarà possibile seguire l´intera partita in telecronaca diretta sul canale d.t. 616 e in streaming, collegandosi alla pagina facebook de "LaTr3", nostra media-partner, o direttamente al sito www.latr3.it .