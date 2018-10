Inserita in Tempo libero il 04/10/2018 da Direttore S. Francesco... il musical La Compagnia teatrale Sipario presenta: S.FRANCESCO…IL MUSICAL RIELABORATO E DIRETTO DA VITO SCARPITTA Sabato 6 ottobre Atrio chiesa Spagnola in occasione del bicentenario della Madonna Maria SS. Del Rosario



“Forza Venite Gente”. La compagnia Sipario diretta da Vito Scarpitta presenta: S.Francesco il musical e racconta le fasi piu’ importanti della vita di Francesco di Assisi sulle quali si innestano magnificamente prosa ed allegre coreografie. Il musical presenta alcuni momenti del Santo ed in particolare il rapporto con la vita, la morte, la natura, la gente. Un grande viaggio alla riscoperta di uno dei personaggi piu’ affascinanti di tutti i tempi: FRANCESCO. Il Musical, alternando momenti di tenera comicita’ e profonda commozione, traduce in termini attuali l’eterno conflitto tra padri e figli, tra ragione e fede, tra meschina prudenza e generoso coraggio, prende vita la storia di un Padre, “Pietro Bernardone” ( un punto focale dello spettacolo) e del suo tormento interiore. Altro personaggio chiave,dell’opera , (oltre a Chiara..), è la Cenciosa, la matta d’Assisi, impertinente e loquace popolana destinata a raccogliere le perplessita’ di Bernardone di fronte alla realta’ di un figlio obbediente a ben piu’ alta autorita’. Il musical, è la piu’ maestosa opera di Paulicelli, che affascina da sempre tutto il pubblico teatrale e non. Circa 70 persone di Cast, numerosissime scene, una mescolanza di luci e colori e 22 canzoni, renderanno l’Opera unica nel suo genere. Musical in memoria di Gioacchino Parrinello, l’unico grande Frate Leone.

INGRESSO GRATUITO www.compagniateatralesipario.it