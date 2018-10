Inserita in Sport il 04/10/2018 da Direttore

Luccetti e Turrini, Atleti della Nazionale Italiana di Nuoto si allenano a Trapani

La Piscina Comunale di Trapani si tinge di azzurro.





Non parliamo di acqua clorata ma della presenza di due Campionissimi del Nuoto Italiano, Chiara Masini Luccetti, frazionista della staffetta femminile ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e di Federico Turrini, oro nei 400misti a Tarragona in Spagna per gli ultimi Giochi del Mediterraneo e nuovo capitano della squadra azzurra di nuoto dopo Federico Magnini.





Oggi 04 e domani 05 ottobre, l´Aquarius Nuoto Trapani ha il piacere di ospitare due Atleti della nazionale di nuoto a Trapani, proprio presso la Piscina Comunale di Trapani per degli allenamenti, dalle 15,00 alle 17,30, che condivideranno assieme agli atleti assoluti, proprio della società trapanese di nuoto.





Naturalmente, orgoglioso di questa presenza il Presidente Sergio Di Bartolo:





“Questa è un´importante occasione per l´Aquarius e tutto il movimento natatorio trapanese. Un vanto ospitare due talenti internazionali, che fanno parte della nazionale di nuoto italiana che ci rappresenta in tutto il mondo. Sono entusiasta soprattutto per i miei atleti che hanno l´opportunità di nuotare fianco a fianco e allenarsi per due giorni con Chiara Masini Luccetti e Federico Turrini. Sarà sicuramente un momento di crescita per loro e da incoraggiamento per tutti noi per promuovere sempre più questo bellissimo sport.





"Bellissima occasione per promuovere il nostro territorio e le nostre strutture sportive che comunque necessitano di interventi straordinari a fine di promuovere al meglio la cultura sportiva tra i nostri giovani trapanesi. Stiamo lavorando per portare a Trapani eventi natatori importanti come l´ultimo progetto Erasmus promosso dall´Aquarius" interviene l´assessore allo sport del Comune di Trapani Vincenzo Abbruscato