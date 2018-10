Inserita in Sport il 04/10/2018 da Direttore Sigel Marsala - La nostra avversaria - Ipag Montecchio Saranno le vicentine dell´IPAG Montecchio Maggiore le prime avversarie della Sigel Marsala nella sfida casalinga che domenica pomeriggio alle 17 spalancherà le porte del campionato di A2 girone B, stagione 2018/2019.

La compagine veneta è allenata da coach Alessandro Beltrami, piemontese di Omegna, che nonostante l´ancor giovane età - è nato nel 1981 - vanta già un curriculum di tutto rispetto. La sua esperienza iniziale a Chieri, come scout e come secondo, ha solo preceduto le panchine di Modena, Scandicci e Casalmaggiore in A1. In Europa ha allenato in Germania e Slovenia. Lo scorso anno era invece a Filottrano.

Il roster dell´IPAG ricalca le orme di quello che bene ha figurato, da compagine neopromossa, nello scorso torneo e presenta diverse facce conosciute. A cominciare dalla riconfermata Alice Pamio, schiacciatrice classe 1998, e da Benedetta Bartolini, centrale classe 1999, lo scorso anno a Olbia. Entrambe hanno disputato ottime stagioni in B1 con il VolleyRò Casal de´Pazzi. Al palleggio troviamo l´esperta Beatrice Giroldi, classe 1995, ex Isernia, ormai alla sua terza stagione in maglia rossoblù e la giovanissima Martina Stocco, classe 2000, veneta di Cittadella anche lei riconfermata. L´opposto è la statunitense Kira Larson, nata nel 1995, 188 cm. d´altezza. Nata a Fargo, North Dakota, arriva dai tornei universitari americani - Nebraska prima e Missouri dopo. A completare il gruppo delle centrali, oltre alla Bartolini, sono Laura Bovo, classe 1996, 190 cm. d´altezza, riconfermata per il secondo anno consecutivo e Marianna Fiocco, classe 1994, veronese, 185 cm. d´altezza, anche lei una "veterana" della squadra essendo giunta alla sua terza stagione a Montecchio. A far compagnia ad Alice Pamio nel ruolo di schiacciatrice troviamo Francesca Michieletto, classe 1997, che arriva da Trento. Federica Carletti, nata nel marzo del 2000 a Carrara. La giovane atleta la scorsa stagione ha disputato la B2 a San Donà dov´è praticamente cresciuta. Francesca Trevisan, classe 1995, ex Vigevano in B1. E Chiara Frison, nata ad Arzignano nel 1998, prelevata dal Martignacco, squadra neopromossa in A2. A ricoprire il ruolo di libero un´altra riconfermata: Ylenia Pericati, veronese di Bovolone, classe 1994.

Una squadra quindi, l´IPAG Montecchio, che può sicuramente far leva su un´amalgama e su un gruppo già in buona parte collaudati. E sull´entusiasmo di atlete giovani, ben orchestrate da un tecnico che sa bene, dall´alto della propria esperienza, cosa voglia dire la serie A.

Gli spunti interessanti non mancano: finalmente la parola è pronta a tornare al campo.