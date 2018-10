Inserita in Cronaca il 04/10/2018 da Direttore Arrestati due palermintani per tentata rapina al CREDEM di Alcamo In trasferta da Palermo ad Alcamo per rapinare una banca: arrestati dalla Polizia



Sfortunato epilogo per la trasferta di due palermitani giunti ad Alcamo per rapinare una banca.

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha infatti sventato una rapina ai danni della Banca CREDEM di Alcamo, arrestando in flagranza di reato due palermitani per tentata rapina aggravata in concorso.

Questi i fatti.

Intorno alle ore 13:00 un Poliziotto in servizio presso il Commissariato di P.S. riceveva un sms da un’amica che si trovava all’interno della banca, la quale gli chiedeva aiuto per una rapina in corso.

Nel giro di pochissimi minuti, diverse pattuglie si portavano presso la filiale di viale Europa, bloccando la circolazione stradale per operare in sicurezza.

Dall’esterno, i Poliziotti notavano due individui travisati con berretti e cappucci che si aggiravano nervosamente all’interno degli uffici.

A quel punto, armi in pugno, decidevano di fare irruzione, riuscendo a bloccare ed arrestare i rapinatori: FERRANTE Salvatore, classe 85’, palermitano pluripregiudicato e MANGIONE Gaetano, classe 79’, anch’egli palermitano, incensurato.

I due erano entrati poco prima all’interno dell’istituto di credito con il volto travisato da berretti e cappucci e, dopo avere minacciato e percosso gli addetti alle casse ed il direttore della filiale, cercavano di costringerli ad aprire la cassaforte.

Grazie ad una dei clienti della banca ed al provvidenziale ed immediato intervento dei Poliziotti, tuttavia, non riuscivano a portare a termine il loro proposito delittuoso e venivano entrambi arrestati in flagranza di reato per tentata rapina aggravata.

Dopo gli adempimenti di rito, entrambi gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, venivano tradotti presso la Casa Circondariale San Giuliano di Trapani in attesa dell’udienza di convalida.

Alcamo, 4 ottobre 2018.

