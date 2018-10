Inserita in Cronaca il 04/10/2018 da Direttore ARRESTO VITO BIGIONE Intorno alle ore 09,00 odierne è stato catturato in Romania, nella provincia di Timișoara, il latitante di Mazara del Vallo Vito BIGIONE cl. 1952. L’operazione di polizia si è conclusa in collaborazione con la Polizia Rumena, attraverso l’esperto per la Sicurezza in Romania e la Direzione S.I.Re.N.E. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Trapani, insieme al Servizio Centrale Operativo e alla Squadra Mobile di Palermo. L’attività investigativa diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo con il Procuratore Aggiunto Dr. Paolo GUIDO e i Sostituti Pubblici Ministeri Francesca DESSI e Alessia SINATRA, si sono concluse dopo appena due mesi di incessante e serrata attività. Vito BIGIONE era ricercato dal mese di giugno scorso quando si era dato alla latitanza per sottrarsi alla condanna definitiva a 15 anni di reclusione emessa dalla Corte di Cassazione nell’ambito del processo “IGRES” istaurato presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ( anno 2003). BIGIONE Vito era stato condannato per traffico internazionale di stupefacenti e associazione mafiosa. Di recente era emerso per i suoi contatti con esponenti della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo arrestati nell’operazione “ANNO ZERO”, della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo (anno 2018). BIGIONE è stato tratto in arresto in Romania alla presenza di uomini della Squadra Mobile di Trapani e del Servizio Centrale Operativo in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura Generale di Reggio Calabria.

VIDEO