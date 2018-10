Inserita in Cronaca il 04/10/2018 da Direttore SEQUESTRO PREVENTIVO ISOLA ECOLOGICA TRE FONTANE Un silenzio assordante quello dellŽAmministrazione che omette di comunicare ai cittadini lŽesecuzione del sequestro preventivo dellŽIsola ecologica di Tre Fontane, avvenuto lo scorso 25 Settembre 2018 ai sensi dellŽart. 321 del codice di procedura penale.

La condizione di degrado dellŽisola ecologica di Tre Fontane e lŽassenza delle dovute attrezzature allŽinterno di quella di Campobello erano già state denunciate politicamente da unŽispezione, effettuata, a fine maggio, dal Consigliere Tommaso Di Maria. Da tale ispezione era scaturita poi unŽinterrogazione, che ha avuto una risposta per nulla soddisfacente.

Nonostante gli attivisti del M5S assieme al Senatore Marinello, nel corso di un incontro pubblico con i cittadini svoltosi il 17 Giugno, in Piazza Favoroso a Tre Fontane, avessero chiesto al Sindaco di rendere pienamente funzionanti le isole ecologiche, tale richiesta è rimasta inascoltata. Questa pervicace sordità dellŽAmministrazione ha avuto la spiacevole conseguenza che le isole si trasformassero in discariche.

Si continua a non comprendere come mai: molte attrezzature - tra le quali la bilancia, indispensabile per rendere possibile la piena efficacia del servizio, utile a consentire al cittadino lo sconto sulla quota variabile- la cui spesa è già stata preventivata nel computo metrico estimativo del Piano Economico Finanziario, non siano state acquistate e collocate nei centri comunali.

A chi disturba che il cittadino, differenziando i propri rifiuti e conferendoli alle isole ecologiche, possa avere lo sconto in bolletta???

Adesso lŽautorità inquirente sta indagando e ci viene da chiedere come mai l´Amministrazione, che ha fatto dei comunicati stampa il proprio cavallo di battaglia, non abbia informato i cittadini che lŽisola ecologica di Tre Fontane fosse stata sequestrata????

Come mai ancora non provvede a rendere efficiente lŽisola ecologica di Campobello???

Visto che lŽAmministrazione è silente, il M5S ha presentato unŽinterrogazione al Sindaco per conoscere le motivazioni che hanno condotto gli inquirenti a sequestrare l´isola ecologica, così da poter informare i cittadini.

Campobello di Mazara 03-10-2018