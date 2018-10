Inserita in Cronaca il 04/10/2018 da Direttore COMINCIATI I LAVORI NEL CORSO GENERALE DEI MEDICI Uno dei nostri obiettivi è stato fin da subito quello di sistemare gli accessi alla città. Adesso è il turno di Corso Generale dei Medici. Con questi lavori sistemeremo asfalto, faremo finalmente il marciapiede e pianteremo alberi. A seguire sarà realizzata la rotonda al bivio con la ex 113. Non solo restyling ma soprattutto più sicurezza e vivibilità di un’area fondamentale della città. Domenico Surdi