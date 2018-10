Inserita in Salute il 03/10/2018 da Direttore Sanità. Pd: tutelare lavoratori precari del comparto “Pieno rispetto del contratto e della dignità dei lavorati. Dagli infermieri del sistema carcerario agli ex Lsu dellAsp di Agrigento, il riconoscimento delle professionalità e della competenza passa attraverso l’applicazione delle adeguate tutele contrattuali”. I componenti PD della Commissione Sanità all’Ars Franco De Domenico e Giuseppe Arancio ed il deputato segretario Nello Dipasquale sottolineano le difficoltà dei lavoratori del comparto sanità auditi in Commissione.

“Gli infermieri del sistema carcerario da anni lavorano a parcella, pur essendo stati assunti con pubblica selezione. Una situazione ai limiti della legalità - aggiunge De Domenico - che non sarebbe tollerata dalla legge nel settore privato, ma che, paradossalmente, sopravvive nel settore pubblico a causa di una interpretazione della legge restrittiva. Ho chiesto alla dirigenza - continua – un’assunzione di responsabilità e collaborazione, per dare risposte adeguate alle giuste istanze degli infermieri del sistema carcerario”.

Non meno grave la posizione degli ex LSU dell´ASP di Agrigento che rivendicano il diritto alla stabilizzazione in base alla legge Madia.

“Non è ammissibile - aggiungono De Domenico e Arancio- che l’interpretazione della legge non consenta di dare certezze lavorative a personale che da anni svolge con competenza un prezioso lavoro”.

“Serve un cambio di marcia - sostiene Nello Dipasquale, intervenuto in Commissione a sostegno delle istanze dei precari dell´ASP di Ragusa, - a nulla serve guardare indietro cercando sempre di attribuire le colpe ad altri".

"Con il lavoro non si gioca -ha concluso De Domenico- bisogna avere il coraggio di osare”.

