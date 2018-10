Inserita in Cronaca il 03/10/2018 da Direttore Mazara del Vallo CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELL´EX SINDACO ROSARIO TUMBARELLO E´ venuto a mancare oggi

"Esprimo il cordoglio personale e della Città per la scomparsa del notaio Rosario Tumbarello, già Sindaco di Mazara del Vallo. Ai familiari, in questo momento di dolore, il nostro messaggio di vicinanza".

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi, appreso della scomparsa, avvenuta oggi, del notaio Rosario Tumbarello, già Sindaco della Città.

I funerali si svolgeranno Venerdì 5 Ottobre alle 10,30 presso la Cattedrale di Mazara del Vallo, in Piazza della Repubblica.



Mazara del Vallo, 03 Ottobre 2018