Accademia di Sicilia - Convegno sul tema Aspetti diagnostici, eziologici e terapeutici dell´acufene

Inserita in Salute il 02/10/2018 da Direttore Accademia di Sicilia - Convegno sul tema Aspetti diagnostici, eziologici e terapeutici dellŽacufene Saluti dellŽassessore regionale alla Pubblica Istruzione, prof. Roberto La Galla, accademico dellŽAccademia di Sicilia

***



Successo di pubblico, presso il Circolo degli Ufficiali di Palermo, per il Convegno sul tema «Aspetti diagnostici, eziologici e terapeutici dellŽacufene» relatori la prof.ssa Daria Maria Caminiti, otorinolaringoiatra, responsabile del Centro Siciliano Acufene (ha relazionato su "Acufene, cause e sintomi"), la dottoressa Aurelia Banco, radiologa (che ha relazionato su "La diagnostica per immagini negli acufeni"), il dottore Antonio Corrao, cardiologo, (che ha relazionato su Acufene e patologie cardio-vascolari"), la dottoressa Marilena Tricoli, tecnico audioprotesita (che ha relazionato su "Metodiche di adattamento protesico in pazienti con acufene"), la dottoressa Cristina Vitale e il dottore Gianluca Barca (che hanno relazionato sul tema "Alterazioni cranico-cervicale-mandibolari" ed acufene"), la dottoressa Carmela Samperi dellŽUniversità degli Studi di Palermo (che ha relazionato sul tema "Aspetti psicologici dellŽacufene"), la dottoressa Maria Teresa DŽAgostino (che ha relazionato sul tema "Acufene e alimentazione"). Moderatore dellŽevento scientifico e culturale il dottore Livio Blasi, oncologo.

Ad organizzare lŽevento lŽAccademia di Sicilia, la più prestigiosa realtà culturale, di lettere e scienze della Sicilia, presieduta dal prof. Tony Marotta, uno degli intellettuali più lucidi dellŽisola, a cui si deve, tra lŽaltro lŽistituzione del premio «Pigna dŽargento» e lŽonorificenza di «Accademico di Sicilia» che è attribuita agli uomini di lettere, scienze ed arti che fanno grande questa splendida isola, perla del Mediterraneo.

Ha portato i saluti, ai numerosi presenti, ai qualificati giornalisti e agli accademici di Sicilia, lŽassessore regionale alla Pubblica Istruzione e alla Formazione, già Rettore dellŽUniversità degli studi di Palermo, prof. On. Roberto La Galla (accademico dellŽAccademia di Sicilia) che ha ribadito lŽimportanza della riconquista del valore del medico oggi, purtroppo, troppo spesso sostituito dalla rete che, a parere di molti, fornirebbe soluzioni adeguate a ogni male, di fatto aggravando, spesso, le condizioni del paziente. Per il comune di Palermo è intervenuto lŽavvocato Giulio Cusumano, delegato dal sindaco prof. Leoluca Orlando.

Di spessore lŽintermezzo musicale con la qualificata partecipazione del soprano Federica Falcetta e del tenore Domenico Ghegghi che hanno cantato, in maniera splendida, alcune importantissime arie di opere, accompagnati al piano dal Maestro Salvatore Scinaldi.

Antonio Fundarò