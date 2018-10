Inserita in Sport il 02/10/2018 da Direttore AMICHEVOLE CON IL VALDERICE PER GLI ESORDIENTI DEL MISTER CULCASI "Sono ripresi gli allenamenti in casa Udinese Forese Academy, oggi in campo dalle 16,30. Intanto gli esordienti del mister Giuseppe Culcasi hanno fatto un amichevole presso il campo Mocarta con il Valderice. Sono stati giocati tre tempi, con il risultato finale di 1-1. Oggi giocheranno in amichevole i pulcini misti 2009 del mister Armando Bauleo, contro i piccoli del Trapani Calcio".