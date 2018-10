Inserita in Sport il 02/10/2018 da Direttore Inizia oggi il campionato Under 18 “Giancarlo Primo”: i granata ancora insieme a CONAD Debutterà questo pomeriggio la formazione Under 18 Eccellenza della Conad Pallacanestro Trapani nel campionato nazionale “Giancarlo Primo”. I giovani granata, guidati da coach Fabrizio Canella, ospiteranno alle ore 16 al PalaConad i pari età del Latina Basket. La squadra trapanese, infatti, è stata inserita nel girone tosco-laziale e nella stagione regolare affronterà Tiber Basket, Juve Pontedera, Pistoia Basket 2000, S. Paolo Ostiense Basket, New Basket Time, Eurobasket Roma, Pall. Don Bosco, Latina Basket, UISP XVIII, SAM Basket, Honey Sport City, Pall. Palestrina.

La gara di questo pomeriggio con il Latina Basket sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della società granata https://www.facebook.com/PallTrapani/

Anche quest’anno Conad si conferma partner del settore giovanile granata. Un sodalizio quello tra Conad e Pallacanestro Trapani che prosegue da diverso tempo e che si è rivelato vincente per il settore giovanile granata e non solo. Conad sponsorizzerà la formazione Under 18 Eccellenza che quindi prenderà il nome di Conad Trapani. Conad segue questo gruppo da tanti anni e li ha accompagnati nel loro percorso di crescita umana e sportiva.

DICHIARAZIONI

Giovanni Anania (Direttore marketing Conad Sicilia): “Da anni ormai sosteniamo in maniera trasversale gli sport su tutto il territorio siciliano, ponendo grande attenzione ai settori giovanili, perché crediamo nel ruolo sociale ed educativo che lo sport riveste per i ragazzi. Siamo orgogliosi di confermare il nostro sostegno alla Pallacanestro Trapani, ma soprattutto di aver contribuito anche noi ad accompagnare questi ragazzi nel loro percorso di crescita, anno dopo anno”.

Nicolò Basciano (Amministratore Delegato Pallacanestro Trapani): “Con l’inizio di questo campionato nazionale raggiungiamo un obiettivo che la nostra società si era prefissata fin dal primo giorno. Tutto ciò risulterà possibile anche grazie al supporto di Conad che ha sempre creduto nell’attività giovanile ed è a fianco di questi ragazzi da molti anni. Prenderemo parte per la prima volta nella nostra storia ad un campionato nazionale giovanile e ciò permetterà ai ragazzi di affacciarsi al mondo delle attività professionistiche, anche al costo di sostenere lunghe trasferte. Saremo l’unico club siciliano a prendere parte a questa prestigiosa competizione e, per noi, è motivo d’orgoglio; siamo sicuri che i nostri ragazzi rappresenteranno e difenderanno al meglio i valori del nostro club e della nostra terra”.