Inserita in Politica il 30/09/2018 da Direttore Prc : necessario cambio di marcia per il Comune di Palermo Palermo- " Dopo il parere dei revisori dei conti sul rendiconto 2017, è necessario un cambio di marcia per il Comune di Palermo". E´ quanto afferma Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione comunista. "Questa circostanza deve indurre il Sindaco e l´amministrazione comunale ad una seria riflessione affinché possa diventare occasione per ripartire con il rilancio dell´azione politica e con la messa in sicurezza delle conquiste fatte durante la scorsa consiliatura. Diversamente, essa rischia di rappresentare un punto di non ritorno. Rifondazione comunista ha sempre rispettato il programma votato dalla maggioranza delle cittadine e dei cittadini di Palermo alle scorse elezioni comunali. Adesso tocca al Sindaco avanzare una proposta politica ed una compagine amministrative adeguate alla visione della città per cui è stato eletto."