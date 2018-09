Inserita in Cronaca il 30/09/2018 da Direttore Mazara del Vallo IL SINDACO CRISTALDI HA INCONTRATO IL TENENTE DEI CARABINIERI, MARCO COLELLA Succede a Simone Anelli



Il Sindaco di Mazara del Vallo, on. Nicola Cristaldi ha accolto questa mattina al Collegio dei Gesuiti il Tenente della Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo, Marco Colella, accompagnato dal Comandante della Compagnia, Capitano Diego Miggiano.

Colella, di origini napoletane, prima di essere assegnato alla Compagnia di Mazara del Vallo ha prestato servizio a Mestre. Nel corso del cordiale incontro il Sindaco Cristaldi ha augurato al Tenente buon lavoro per il nuovo incarico, ribadendo la piena e fattiva collaborazione tra Amministrazione Comunale e Forze dell’Ordine.

Al termine della visita il Sindaco ha omaggiato Colella con un piatto con il simbolo della Città e con il book fotografico.

Mazara del Vallo, 29 Settembre 2018