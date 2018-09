Inserita in Tempo libero il 29/09/2018 da Direttore BUON COMPLEANNO MARCELLO MANDREUCCI AL PALAB CON “65 ANNI SUONATI E CANTATI” Il musicista simbolo di Palermo festeggia i suoi 65 anni e presenta il suo nuovo videoclip. Ospiti, tra i tanti: Mario Incudine, Alessandra Salerno, Daria Biancardi e Ivan Fiore il 30 settembre alle 22 al locale di Palermo



Una serata tutta per lui, che ha deciso di intitolare quanto la sua età: “65 anni suonati e cantati”.

Marcello Mandreucci festeggia il suo compleanno - con qualche giorno di ritardo – e presenta il suo primo videoclip intitolato “Siciliani”, domenica 30 settembre alle 21,30 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

Il cantante simbolo di Palermo, intervistato dal giornalista Vassily Sortino, alternerà momenti di ricordi e musica, accompagnato da numerosi ospiti suoi colleghi e che ne hanno accompagnato la carriera. Tra questi: Mario Incudine (protagonista dell’ultimo videoclip di Biagio Antonacci con Rosario e Beppe Fiorello), Alessandra Salerno dal talent “The voice”, Ivan Fiorebis da “Sicilia cabaret”, Daria Biancardi da “The Voice”, Claudia Sala, Giorgio Di Fede, Antonio Furceri, lo speaker Domenico Cannizzaro, Anita Vitale, Germano Seggio, Stefania Blandeburgo e naturalmente il compagno di Marcello in arte Rosario Vella. Il numero degli ospiti è in evoluzione.

Nel corso della serata, sarà presentato in anteprima “Siciliani”, il primo videoclip di Marcello Mandreucci, tratto dall’album “Born in Sicily”, che uscirà a ottobre.

Non è tutto. Per festeggiare pienamente il suo compleanno, Marcello sarà accompagnato dallo chef Peppe Giuffrè, che preparerà in tempo reale sul palco una cassata che sarà offerta al pubblico, con un bicchiere di prosecco per festeggiare in pieno una carriera infinita.

Palab è aperto sin dalle 19,30 per l’apericena o la cena.

Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 320 904 0746. Per contattare chi si occupa della direzione artistica telefonare al 339 219 3004. La pagina Facebook da quasi 15 mila follower è: https://www.facebook.com/PALAB-304935441195/?fref=ts.

Raggiungere Palab è semplice. Per posteggiare si può scegliere tra i seguenti parcheggi liberi a meno di 50 metri dal locale: piazza San Giovanni Decollato (https://www.google.it/maps/place/Piazza+S.+Giovanni+Decollato,+90134+Palermo/@38.1122723,13.3550239,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319ef6223772b79:0x80455fda73806e40!8m2!3d38.1122681!4d13.3572126), via Lagumina Fratelli (https://www.google.it/maps/place/Via+Lagumina+Fratelli,+90134+Palermo/@38.1116671,13.3559239,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319ef620e8f613d:0xd9e86073884d85c3!8m2!3d38.1116629!4d13.3581126), piazza Origlione (https://www.google.it/maps/place/Piazza+Origlione,+90134+Palermo/@38.1133719,13.3563476,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319ef61e1f65d61:0xaaee4573f442789e!8m2!3d38.1133719!4d13.3585363) e via Antonio Mongitore (https://www.google.it/maps/place/Via+Antonio+Mongitore,+90134+Palermo/@38.1103071,13.3548176,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319ef625e9a4a77:0x859973257f4896f6!8m2!3d38.1103029!4d13.3570063).