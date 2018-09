Inserita in Politica il 29/09/2018 da Direttore Prefettura: il Console degli USA a Napoli in visita a Trapani Ieri mattina il Prefetto di Trapani Darco Pellos ha ricevuto, in visita di cortesia, il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Signora Mary Ellen Countryman. Nel corso del cordiale colloquio, sono stati esaminati gli aspetti di preminente interesse che legano i due Paesi in sede locale. Il Console ha evidenziato l’importante posizione strategica del territorio trapanese e manifestato vivo interesse per il patrimonio storico del territorio, per le bellezze paesaggistiche e per le tradizioni enogastronomiche che si è riservata di conoscere più approfonditamente anche al fine di sviluppare eventuali rapporti economici. Altra tematica affrontata è stata quella connessa ai flussi migratori che ha visto la città di Trapani ed i Comuni della provincia particolarmente sollecitati sia nella gestione dell’emergenza che nelle politiche dell’accoglienza. Il Prefetto ha ringraziato il Console per la visita. Trapani, 28/9/2018