Inserita in Cronaca il 26/09/2018 da Direttore Conferenza stampa di presentazione cerimonia consegna bandiera combattimento nave Luigi Rizzo Venerdì 28 settembre alle ore 11.00, presso la sala convegni di Palazzo D’Amico a Milazzo, si terrà la conferenza stampa di presentazione della cerimonia di consegna della bandiera di combattimento a Nave Luigi Rizzo - Fregata Europea Multi Missione della Marina Militare - prevista il mattino del 8 ottobre nel porto di Milazzo.

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il programma dettagliato degli eventi che saranno aperti al pubblico a partire dal venerdì 5 ottobre e che si protrarranno per tutto il fine settimana.

Previsti gli interventi del sindaco di Milazzo, Giovanni Formica, e per la Marina Militare del Co-mandante Marittimo in Sicilia, ammiraglio di divisione Nicola de Felice.