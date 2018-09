Inserita in Politica il 26/09/2018 da Direttore Trapani - Scoperta la Targa dedicata a Mauro Rostagno Trapani 26 settembre 2018

Con una semplice e sentita cerimonia, questa sera, nella Piazza Ex Mercato del Pesce, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, è stata scoperta la targa dedicata a Mauro Rostagno.

"Nonostante tanto, troppo tempo sia trascorso dall’uccisione per mano mafiosa di Mauro Rostagno, depistaggi e mascariamenti a parte, nei cuori e nella memoria di generazioni di cittadini trapanesi non è stato scalfito il riconoscimento del coraggio civile, prima ancora che giornalistico, della testimonianza e denuncia quotidiana di Mauro nei confronti della mafia e della mala politica, oltre che sulle disfunzioni che negano diritti ai cittadini, opportunità alle imprese e speranze di futuro ai giovani. Simbolicamente ricordarlo, anche con l’installazione video sui palazzi del cosiddetto "potere" politico, da Palazzo Cavarretta a Palazzo D’Ali, oltre che alla targa che stasera abbiamo collocato alla “Chiazza”, significa al pari ricordarci e cristallizzare monito dal suo esempio".

Giacomo Tranchida