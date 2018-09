Inserita in Gusto il 26/09/2018 da Direttore COUS COUS FEST: DOMANI AL VIA IL CAMPIONATO DEL MONDO DIECI PAESI IN GARA TRA CUI PALESTINA ED ISRAELE Una giuria di esperti al voto guidata dalla giornalista Fiammetta Fadda



SAN VITO LO CAPO (TRAPANI), 26 SET. Prende il via domani, 27 settembre, a San Vito Lo Capo il Campionato mondiale di cous cous, la gara internazionale che è il momento centrale del Cous Cous Fest, il Festival internazionale dellŽintegrazione culturale, organizzato dallŽagenzia di comunicazione Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno dei main sponsor Bia CousCous, Electrolux Professional, Conad e Lavazza. Da domani si sfideranno a San Vito Lo Capo chef provenienti da 10 paesi: Angola con Adilson Damiăo che è stato chef personale del Vice Presidente della Repubblica dellŽAngola, Costa dŽAvorio con Abibata Konate, ribattezzata "Mama Africa" per il suo impegno per gli immigrati e il Burkina Faso, Israele con Moshe Basson, dal ristorante Eucaliptus di Gerusalemme, Italia con la chef sanvitese Antonietta Mazzara, lŽagrigentino Antonino Bellanca e Marianna Calderaro, di Monopoli, Marocco con Zahira, arrivata seconda a Masterchef Marocco e la sorella Ikram Fenouri, Palestina con Shady Hasbune che lavora in Italia, ad Arezzo al ristorante "Le rotte ghiotte", Senegal con Ndaye Alioune Badara detto Paco che vive tra Turku e Venezia dove ha aperto Laguna Libre, unŽeco osteria culturale, Spagna con Carlos Peńa Pérez che ha lavorato a fianco di chef stellati ed Elio Genualdo, Stati Uniti con Marc Murphy, chef e ristoratore ma anche volto della tv americana e Tunisia con Nabil Bakouss che lavora al ristorante Joia una stella Michelin.

La prima eliminatoria in programma, alle ore 12, è tra la Palestina e il Marocco. Gli chef saranno giudicati da una giuria di esperti e da una giuria popolare. Per la prima volta nella storia della manifestazione sarà una donna alla guida della giuria di esperti, la giornalista Fiammetta Fadda, firma di Panorama e giudice di "Cuochi e fiamme" e "Chef per un giorno" su La7. Fanno parte del team di esperti Ilaria Barbotti, presidente nazionale di Igersitalia, lŽunico network italiano di appassionati Instagram di cui presiede da 5 anni anche lŽAssociazione no profit omonima, il giornalista tedesco Michael Braun corrispondente del quotidiano berlinese Die Tageszeitung e della radio pubblica tedesca, il giornalista del Sole 24 ore Nicola Dante Basile, lŽesperta di turismo enogastronomico e docente presso lŽUniversità degli Studi di Bergamo Roberta Garibaldi, il Regional manager Igers Sicilia e membro del social media team di Igers Italia Federica Miceli, il Bekèr e volto della Prova del cuoco Fabrizio Nonis, la giornalista di Donna Moderna Anna Scarano e gli chef sanvitesi Enzo Caradonna ed Enzo Battaglia.

A votare ci saranno anche i visitatori della manifestazione che, acquistando il biglietto, faranno parte della giuria popolare. A condurre le manche di gara ci saranno Fabio Gallo, volto di Linea Blu e lŽattrice italiana Janet De Nardis.

Fa tappa domani, 27 settembre, a San Vito Lo Capo il Summer Tour dei The Kolors. Dopo lŽesordio al Festival di Sanremo con ŽFrida (Mai, Mai, Mai)Ž e i cinque appuntamenti nei club del "Frida Tour" a marzo, The Kolors tornano dal vivo con una serie di live in tutta Italia. Il trio italiano formato da Stash Fiordispino (voce, chitarra), il cugino Alex Fiordispino (batteria), e Daniele Mona (synth) porterà in Sicilia i suoni dellŽultimo album You, un prodotto internazionale con dei suoni che spaziano tra i generi e rispecchiano le varie anime della band, che vanta anche ospiti come il ŽTrap GodŽ americano Gucci Mane e gli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer. Tra questi "Come le onde", lŽultimo singolo scritto da Stash con Davide Petrella e impreziosito dal featuring di J-Ax: un brano molto vivace, orecchiabile, che si candida a essere la nuova hit dellŽestate. Un concerto che farà sognare tutti i fan della band - vincitrice di Amici ma che ha trionfato anche ai KidŽs Choice Awards 2016 o ai TIM Music On Stage Awards - e che darà spazio anche alle loro maggiori hits come Out, disco multiplatino, Everytime, No more, Why o Me minus you.

Il programma completo della rassegna si trova su www.couscousfest.it