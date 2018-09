Inserita in Sport il 26/09/2018 da Direttore Pallacanestro Trapani e Panathlon ancora insieme Venerdì 28 settembre la Pallacanestro Trapani parteciperà alla “Settimana Europea per lo Sport e la Prevenzione”, proclamata dalla Commissione Europea e organizzata a Trapani dal Panathlon. La Pallacanestro Trapani e il Panathlon hanno già collaborato in passato e, ancora una volta, il club granata ha risposto presente all’invito. Per l’occasione, gli studenti di Trapani, Erice e Paceco, insieme alla Pallacanestro Trapani, sfileranno per la Via Fardella di Trapani in abbigliamento sportivo. Il corteo sarà aperto dalle Crocerossine in divisa e dai militari della Polstrada in moto. La Fanfara dei Bersaglieri accompagnerà i giovani lungo il percorso cittadino e all’interno della Villa Margherita dove avverrà il raduno. Artisti di strada e altre iniziative di animazione renderanno gioiosa l’intera giornata. Durante il raduno che, come detto, avrà luogo nel parco pubblico della Villa Margherita, le autorità amministrative, sportive e militari, saluteranno i presenti, sottolineando l’importanza della prevenzione e i valori educativi dello sport, del fair play e della prevenzione. Negli ampi spazi della Villa Margherita, da parte delle diverse federazioni sportive, saranno allestiti dei campi di gioco riservati agli studenti che avranno partecipato all’evento e saranno realizzati degli stand atti a far conoscere la propria funzione, con distribuzione di vari gadget. Verranno organizzate, con la collaborazione dell’INAIL, delle partite dimostrative di basket in carrozzina ed esibizioni di handbike ad opera di atleti con disabilità da lavoro. Sempre all’interno della Villa Margherita sarà allestita una mostra fotografica dal titolo “Lo Sport Trapanese nel XX secolo”.