Dichiarazione consigliere comunale di Petrosino, Marcella Pellegrino

“Questa sera, lunedì 24 settembre, con il mio intervento in consiglio comunale ho voluto lanciare un messaggio positivo, un segnale di cambiamento all’interno di questa assise. Sono sempre più convinta che l’attività politica di un consigliere comunale sia un servizio civile, un’opera di volontariato al servizio della collettività: mettersi a disposizione dei propri concittadini e portare le loro istanze all’interno del Palazzo Comunale. Per questo motivo ho deciso, a partire da oggi, di rinunciare totalmente al mio compenso. Naturalmente i compensi di questi 4 anni rimanenti del mio mandato andranno a finire su un capitolo ad hoc e saranno i cittadini stessi a decidere, tramite un sondaggio, come saranno utilizzate queste somme che, naturalmente, verranno impegnate per delle attività sociali. Ho visto che ad alcuni Consiglieri Comunali di maggioranza questa mia scelta non è piaciuta, se ne facciano una ragione. Io andrò avanti con la mia decisione comunque”.

Petrosino, 24 settembre 2018 Consigliere comunale di Petrosino Marcella Pellegrino