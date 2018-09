Inserita in Economia il 26/09/2018 da Direttore MARSALA - CANTIERI DI SERVIZI. RIAPERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE Sono fatte salve le istanze già presentate col precedente bando



Entro il prossimo 1° ottobre è ancora possibile presentare le domande per i “Cantieri di Servizi” da istituire nel Comune di Marsala. Lo comunica l´Assessorato alle Politiche sociali diretto da Clara Ruggieri, tenuto conto che è stato ripubblicato il bando che riapre i termini per partecipare alla selezione per l´ammissione al servizio finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato alla Famiglia. Questo, in pratica, ha disposto la modifica del requisito dell´assenza di “patrimonio mobiliare”, consentendo ora la possibilità di accesso anche ai soggetti in possesso di depositi bancari o postali non superiore a 5 mila euro. Da qui la facoltà concessa ai Comuni beneficiari dei “Cantieri di Servizi” di consentire la presentazione delle istanze soltanto ai soggetti che, in considerazione della suddetta modifica, hanno i requisiti di ammissibilità. Facoltà che è stata prontamente accolta dall´Amministrazione Di Girolamo che, nel riaprire i termini, ha fissato la nuova scadenza al prossimo 1° ottobre. Interessati sono uomini e donne maggiorenni - fino all´età di 66 anni e 7 mesi non compiuti – disoccupati o inoccupati, in possesso anche degli altri requisiti indicati nel bando. Stilata la graduatoria degli ammessi al servizio, i posti disponibili – nelle percentuali stabilite dal suddetto bando – verranno assegnati secondo l´età anagrafica. Ai giovani fino a 36 anni d´età è riservato il 50% dei posti disponibili; dai 37 ai 50 anni d´età il 20%; ultracinquantenni 20%. Una riserva di posti (pari al 5%) è anche prevista per immigrati e portatori di handicap: ove non possibile, avrà la precedenza il nucleo familiare con minore reddito e maggiore numero di componenti. Il programma di lavoro ha la durata di tre mesi, con un impegno pro-capite di 80 ore mensili. Si evidenzia che sono fatte salve le istanze già presentate con il precedente bando.

Marsala, 25.09.2018