Si svolgerà domani mercoledì 26 settembre alle 16.30 nella sede della Uil di Messina, viale San Martino is. 146, il congresso dell’Adoc di Messina. Saranno affrontati i seguenti temi: “Tra passato e futuro: timidi segni di ripresa, ma le disuguaglianze aumentano; verso un consumo sostenibile, la liberalizzazione del mercato dell’energia; la crisi delle banche e la fine del risparmio; la salute a rischio: dai vaccini all’azzardo, si gioca sulla pelle dei consumatori”. Presiederà i lavori del congresso il segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi, relazionerà sul lavoro svolto il Presidente Adoc di Messina Giuseppe Abate e concluderà il Presidente Adoc Sicilia Luigi Ciotta Al termine del dibattito si procederà al rinnovo degli organismi dirigenti dell’Adoc Messina.