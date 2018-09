Inserita in Sport il 26/09/2018 da Direttore Settimana Europea per lo Sport e la Prevenzione Venerdì 28 Settembre 2018



La Comunità Europea che ha promosso l’evento e il Governo Italiano cui abbiamo fatto istanza, hanno inserito fra le iniziative in calendario nazionale anche la nostra “Settimana Europea per lo Sport e la Prevenzione” che realizzeremo Venerdì 28 Settembre prossimo.

Per l’occasione, d’intesa con il locale Ufficio Scolastico Regionale, gli studenti di Trapani, Erice e Paceco sfileranno anche in abbigliamento sportivo per le vie della Città e ogni gruppo sarà preceduto dal gonfalone dell’Istituto di riferimento.

Il corteo sarà aperto dalle moto dei militari della Polstrada e dei Vigili Urbani che precederanno le Crocerossine in divisa storica. Seguiranno le autorità, i gruppi sportivi del 6° Reggimento Bersaglieri, del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare e delle Società Calcio Trapani e Pallacanestro Trapani e Trapani Scherma; poi, in rapida successione, rispettando l’ordine alfabetico, gli Istituti scolastici e i rispettivi alunni, con il gonfalone dell’Istituto. Militari e auto dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, faranno parte del corteo.

Alle ore 9:45, in Piazza Vittorio Emanuele, ci sarà una esercitazione congiunta tra “Paceco Soccorso Anpas Trapani e l’82° Centro Sar di Birgi (Aeronautica militare), consistente in una esercitazione di pronto intervento di massima urgenza, con dispiegamento di Posto Medico Avanzato, con l’utilizzo di elicottero militare.

La Fanfara dei Bersaglieri, la Banda Musicale Città di Paceco, artisti di strada e altre iniziative di animazione renderanno gioiosa l’intera giornata.

L’Unipol Sai, nostro partener e sponsor del progetto, provvederà alla relativa copertura assicurativa, mentre la C.R.I. e Paceco Soccorso ANPAS Trapani, assicureranno l’assistenza sanitaria.

Dopo la sfilata, ci sarà un raduno nel prestigioso parco pubblico della “Villa Margherita” dove le autorità amministrative, sportive e militari saluteranno i presenti, sottolineando l’importanza della prevenzione e i valori educativi dello Sport e del Fair Play.

Negli ampi viali della Villa, da parte delle diverse federazioni sportive saranno allestiti degli spazi attrezzatiriservati agli studenti che avranno partecipato all’evento e saranno realizzati degli stand da parte delle Istituzioni interessate a far conoscere la propria mission, con distribuzione di gadget; hanno già dato la loro conferma, il Coni, l’Inail, l’Asp, il Comune di Trapani, la C.R.I., il 6° Rgt. Bersaglieri, il 37° stormo dell’Aeronautica militare, la Polstrada.

Stand speciali saranno realizzati dalla Pallacanestro Trapani e dal Calcio Trapani, che coinvolgeranno i propri atleti.

Verranno organizzate, con la collaborazione dell’INAIL, partita dimostrativa di basket in carrozzella ed esibizione di handbike ad opera di atleti con disabilità da lavoro.

Sempre all’interno della Villa Margherita, sarà allestita una mostra fotografica “Lo Sport Trapanese nel XX secolo” composta da n.55 poster da 1 metro x 70 cm., integrati da poster della Pallacanestro Trapani e Calcio Trapani.

Media partner dell’evento saranno “Telesud 3 srl”, il quotidiano “Il locale” e le radio di “Media Srl Conforti”. Il Giornale di Sicilia e Rai Tre seguiranno l’evento con interesse che merita. Gli studenti saranno invitati a segnalare la loro presenza mettendo in un’urna un biglietto con loro nome cognome e data di nascita che servirà ad effettuare il sorteggio di numerosi prodotti messi a disposizione dagli sponsor.

Il Prefetto e i Sindaci di Trapani, Erice e Paceco, riceveranno in Prefettura i Dirigenti Scolastici e i responsabili del Miur di Trapani presenti all’evento, per porgere un saluto e l’augurio di buon lavoro per l’avvio del nuovo anno scolastico; l’incontro avverrà Venerdì 28 Settembre 2018, alle ore 9:00, in tempo utile per partecipare al corteo che si svilupperà dalle ore 9:30 in poi.

PANATHOLON INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT Panathlon Club Trapani - Distretto Italia - Area IX IL PRESIDENTE Roald Vento

Programma di massima, in attesa di completa condivisione con i partner istituzionali e sportivi cui è destinato

Venerdì 28 Settembre 2018

8,45 Raduno in Piazza Municipio con preparazione del corteo che sarà aperto dai militari della Polstrada e della Polizia Municipale in moto, affiancate (altre due moto dei due corpi di polizia, sempre affiancate, chiuderanno il corteo); seguiranno la Fanfara dei Bersaglieri, le Crocerossine in divisa, le autorità con i rispettivi gonfaloni, i gruppi sportivi militari e della Pallacanestro Trapani e Calcio Trapani, quindi le diverse scuole (anch’esse con i rispettivi Gonfaloni) coordinate dai docenti di educazione fisica che si saranno raccordati con lo staff del Panathlon; chiuderà la sfilata la Banda Musicale Città di Paceco. Militari e auto dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, faranno parte del corteo 9,00 Il Prefetto e i Sindaci di Trapani, Erice e Paceco, riceveranno in Prefettura i Dirigenti Scolastici e i responsabili del Miur di Trapani presenti all’evento, per porgere un saluto e l’augurio di buon lavoro per l’avvio del nuovo anno scolastico; subito dopo l’incontro si aggregheranno al corteo in partenza da Piazza Municipio 9,30 Partenza del corteo da Piazza Municipio; si procederà verso la Via G.B. Fardella lato sud, che sarà percorsa fino all’incrocio con il semaforo di Via Riccardo Passeneto; quindi ci si immetterà sulla Via G.B. Fardella lato nord, in direzione Piazza Vittorio Emanuele, per il successivo raduno previsto all’interno della Villa Margherita 9,45 In Piazza Vittorio Emanuele, ci sarà una esercitazione congiunta tra “Paceco Soccorso Anpas Trapani” e l’82° Centro Sar di Birgi (Aeronautica militare), consistente in una esercitazione di pronto intervento di massima urgenza, con dispiegamento di Posto Medico Avanzato, con l’utilizzo di elicottero militare. 10,30 Palco Villa Margherita, Inno di Mameli a cura della Fanfara dei Bersaglieri e breve saluto del Panathlon, del Prefetto, del Sindaco di Trapani, del Coni e del Dirigente del Miur 11,00 Partita dimostrativa di basket in carrozzella e esibizione del team sportivo di handbike a cura dell’Inail 11,30 Animazione, musica, sport, divertimento - La Fanfara dei Bersaglieri e la Banda Comunale Città di Paceco, animeranno i viali della Villa Margherita che sarà invasa dagli studenti 13,00 Sorteggio, per gli studenti presenti (che si saranno accreditati all’ingresso con la deposizione in un’urna di un biglietto con loro nome, cognome e data di nascita) di omaggi messi a disposizione dagli sponsor e dalle società sportive - palloni, divise di gioco, tie shirt, biglietti d’ingresso a spettacoli culturali e a partite di basket e calcio Conclusione evento ore 13,30.

Corteo Pianta Villa Margherita attrezzata