Inserita in Sport il 25/09/2018 da Direttore Mazara calcio: Interruzione del rapporto dirigenziale con il dott. Franco Scaturro Il Presidente dott. Filippo Franzone in seguito ad una riunione societaria avvenuta dopo la gara con il Castelbuono, comunica l’interruzione del rapporto dirigenziale, con effetto immediato, con il vice presidente dott. Franco Scaturro. Pertanto a decorrere dalla data odierna il dott. Franco Scaturro non rivestirà nessun ruolo nel sodalizio gialloblu.



