TRAPANI - CORSO GRATUITO PER ASPIRANTI SOCCORRITORI La Pubblica Assistenza EuroSoccorso - Onlus di Trapani, comunica che sono aperte le iscrizioni per il

Corso per aspiranti soccorritori

Il corso è aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età ed è mirato alla formazione di nuovi soccorritori che opereranno nel settore dell’emergenza socio-sanitaria. Il corso è totalmente gratuito. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 320 886 54 39 www.eurosoccorso.it