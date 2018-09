Inserita in Cronaca il 24/09/2018 da Direttore ALCAMO: LAVORI IN CORSO PRESSO LA SS 113 La settimana scorsa l´ANAS ha dato inizio ai lavori di scarifica e asfalto dell´ex SS 113, come già stabilito nell´accordo di cessione stipulato con il comune di Alcamo.

Dichiara il V/Sindaco con delega ai servizi manutentivi, Vittorio Ferro “nelle prossime settimane continueranno i lavori di manutenzione dei muri a margine, dei canali e delle cunette, delle scarpate e delle barriere di protezione. Il comune ha già finanziato la messa in sicurezza degli incroci e l´inserimento di due rotatorie per rendere la strada più funzionale alle esigenze della nostra città”.

Continua Ferro “L’intesa stipulata fra il Comune e l’ANAS è molto vantaggiosa per entrambe le amministrazioni, il dialogo tra enti pubblici non può che portare beneficio alla collettività. L’accordo, promosso dalla nostra amministrazione comunale, mira a trasformare il tratto di strada in una vera e propria tangenziale a nord del centro abitato. Ringrazio gli uffici del comune di Alcamo e i tecnici DELL´ANAS per la proficua collaborazione”.