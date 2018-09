Inserita in Sport il 24/09/2018 da Direttore Libertas, settimana piena di amichevoli e allenamenti Una serie di test amichevoli contraddistingueranno la settimana apertasi oggi, la penultima prima dell’inizio del campionato con l’esordio, sabato 6 ottobre, sul parquet del Cus Catania. Questa sera al “Pala Ilio”, inizio alle 20.15, verrà restituita la visita alla Pallacanestro Trapani Under 18 di Eccellenza e coach Ferrara rigetterà nella mischia Agrusa, il 19enne fermatosi per un piccolo intoppo fisico, e proverà anche le ultime novità del roster. A fine settimana, poi, altre due gare nell’ambito del torneo organizzato, sempre a Trapani, dalla Virtus, sabato 29 e domenica 30 settembre. Intanto venerdì scorso si è conclusa la quarta settimana di preparazione e coach Ferrara ha cominciato a lavorare parecchio sul “sistema di gioco” dopo tante giornate dedicate alla fatica e al raggiungimento della condizione fisica ideale. Il gruppo sta crescendo bene e finalmente, da pochi giorni, sta muovendosi al gran completo. “Rispetto allo scorso anno è una squadra più giovane – ha detto Vincenzo Ferrara – ma è davvero difficile fare paragoni con quella della scorsa stagione anche perché avevamo allestito due organici molto diversi. Il primo arrivato fine a gennaio e il secondo che ha operato nella parte finale vincendo quasi tutte le partite. Sono molto fiducioso – ha concluso l’allenatore della Libertas Alcamo – di raggiungere anticipatamente la salvezza e di riuscire quindi, anche quest’anno, a centrare i play-off. Sono certo che la città ci sosterrà con lo stesso entusiasmo”.

Alcamo, 24 settembre 2018