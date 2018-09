Inserita in Sport il 23/09/2018 da Direttore Longo alla Pallacanestro Trapani in via definitiva Valerio Longo, alcamese doc, cresciuto prima nel centro minibasket Avatar e poi nelle giovanili della Libertas, è stato trasferito a titolo definitivo alla Pallacanestro Trapani, società nella quale già aveva militato, in prestito, nella stagione 2017/2018. Figlio d’arte, la madre vanta centinaia di presenze fra A/1 e A/2 ed è stata anche capitano dello Sport Club Alcamo nel massimo campionato, Valerio ha già raggiunto i 200 centimetri di altezza a soli 14 anni: è nato infatti nel 2004. Il ragazzo vanta già un paio di convocazioni con la nazionale di categoria per la zona centro-sud e poi anche con l’Italia Under 14, nel ritiri estivo di Tarcento (UD) in preparazione del torneo internazionale BAM di Slovenia. Inoltre, con la rappresentativa della Sicilia ha preso parte a numerose manifestazioni nonché all’ultimo Torneo delle Regioni svoltosi in Lombardia. “A nome mio e della società che rappresento – ha detto Tanino Paglino, presidente Libertas – faccio a Valerio il mio più grosso in bocca al lupo nella certezza che, grazie anche alla sua estrema serietà e al suo grande impegno, saprà raggiungere importanti obiettivi. Mi auguro anche che i buoni rapporti con la Pallacanestro Trapani continuino ad andare avanti nel migliore dei modi: una collaborazione – ha concluso Paglino – che porterà certamente benefici a tutte e due le società”. Nel dare il saluto a Valerio Longo, il numero uno del club cestistico alcamese ha voluto anche ricordare gli istruttori e gli allenatori che hanno contribuito a far crescere Longo in ambito cestistico ma non solo. “Il lavoro di Stefania Iuliano, Peiro Benenati, Vincenzo Ferarra e Peppe Chimenti – ha detto – ha dato quei meritati frutti di cui adesso potrà usufruire, in maniera definitiva, la Pallacanestro Trapani”. Alcamo, 23 settembre 2018