Inserita in Tempo libero il 23/09/2018 da Direttore La potente voce di Lisa conquista la piazza di Tre Fontane, tantissime le persone che hanno applaudito l’artista «Abbiamo vinto un’altra grande scommessa grazie alla musica» hanno dichiarato il sindaco Castiglione, l’ass. Dilluvio e Gianvito Greco, direttore artistico del Comune di Campobello che ha promosso l’evento



«Abbiamo vinto un’altra grande scommessa con un’altra grande serata di musica. Questa piazza così gremita di persone, il 22 settembre, ad applaudire Lisa, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, è infatti la viva testimonianza del fatto che Campobello ha tanto bisogno di momenti di unione e di condivisione come questo e che la musica è un grande catalizzatore di emozioni. Anche quest’anno, inoltre, possiamo affermare di aver dato continuità a quel processo di destagionalizzazione delle presenze nelle nostre frazioni avviato già lo scorso anno, chiudendo con un lieto fine che abbiamo fortemente voluto per tutti i campobellesi, che in questi mesi, ogni sera, hanno applaudito e premiato il nostro palinsesto».

È stato questo il commento del sindaco Giuseppe Castiglione nel suo intervento al concerto di Lisa, la cantante diventata famosa con la canzone “Sempre”, con cui ha conquistato il terzo al Festival di Sanremo 1998, recentemente tornata alla ribalta per aver vinto la prima edizione del programma musicale “Ora o mai più” diretto da Amadeus su Rai 1, che ieri sera, a Tre Fontane, ha sfoggiato la sua potente voce, conquistando il numeroso pubblico anche con la sua dolcezza e la sua bellezza.

Molto intense e cariche di passionalità sono state infatti tutte le interpretazioni dell’artista che, assieme alla sua band, ha emozionato il pubblico in particolare con una struggente interpretazione di “Gli uomini non cambiano” dedicata a Mia Martini e con una sua originale versione di “Alleluya”.

Parte dello spettacolo è stato, inoltre, un bellissimo tributo al grande Marco Masini (coach di Lisa nel programma “Ora o mai più”) di cui la cantante ha interpretato i successi “Disperato”, “Ci vorrebbe il mare” e “T’innamorerai”.

Con il suo brano “Oceano”, Lisa ha inoltre entusiasmato la platea, che ha applaudito con grande trasporto, così come con il brano “C’era una volta ”che dà il nome al suo ultimo tour, emozionando e conquistando tutti in particolare con una potentissima interpretazione di “Sempre”, suo cavallo di battaglia che la portò alla popolarità nazionale grande al grande successo riscosso a Sanremo.

«Questa sera Lisa ci ha regalato tante emozioni – ha dichiarato l’assessore allo Spettacolo Lillo Dilluvio – Sono soddisfatto di aver concluso in bellezza questo palinsesto estivo a Tre Fontane con una bellissima e straordinaria artista di cui sono stato fan e in cui ho creduto fermamente sin dal primo momento».

«Il 22 settembre a Tre Fontane è ritornata l’estate – ha aggiunto infine Gianvito Greco, direttore artistico del Comune di Campobello che ha promosso l’evento – Non possiamo che essere felici di una serata così bella e memorabile grazie alla splendida voce di Lisa che siamo certi ricorderemo per sempre. Un lieto fine, dunque, per un’estate ricca di eventi variegati che abbiamo intensamente vissuto a Tre Fontane, Torretta Granitola, al Baglio Florio e alle Cave di Cusa. Intanto fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore del SS. Crocefisso che si terranno il 28 e il 29 settembre a Campobello, dove, in piazza Garibaldi, ci attendono lo spettacolo “Circus” diretto da Angela Ferraro e il concerto della City Brass Band, che vedrà sul palco più di 20 musicisti, mentre il 30 settembre ci sarà la processione. Insomma, a Campobello la festa continua…».

Il concerto di Lisa è stato integralmente ripreso da una troupe della Rai e sarà trasmesso nel programma "A sua immagine" presentato da Lorena Bianchetti su Rai 1.