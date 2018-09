Inserita in Sport il 22/09/2018 da Direttore

BALLERINI ALLO SPRINT AL PANTANI: L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC FA TRENTA

Trenta e lode. Una splendida Androni Giocattoli Sidermec vince il Memorial Marco Pantani con Davide Ballerini (con Gavazzi terzo) e raggiunge quota trenta vittorie in stagione!





Nella corsa che celebra il ricordo dell’indimenticato campione romagnolo, nella quale tra i sostenitori più importanti figura anche Pino Buda con la sua Sidermec che è il secondo sponsor dei campioni d’Italia, i corridori del team manager Gianni Savio hanno gareggiato con intelligenza, gamba, coraggio e garra.





Ci tenevano, eccome, a far bene in una gara che già in passato aveva regalato buone soddisfazioni, i campioni d’Italia subito applauditi e festeggiati con calore, di fronte al monumento dedicato al Pirata, proprio da Pino Buda. Ha vinto in volata, dunque, su un gruppetto di 18 corridori un irresistibile Davide Ballerini, primo con margine, davanti al francese Gaudu della Groupama Fdj e all’altro Androni Giocattoli Sidermec Francesco Gavazzi, già primo a Cesenatico nel 2016. Recepite alla lettera nella riunione del mattino le direttive del team manager Gianni Savio, i corridori, diretti in ammiraglia da Alessandro Spezialetti, sono stati i migliori di un lotto partenti che vedeva al via anche cinque team World Tour, tra cui la Bahrain con un Nibali in bello spolvero. Nell’azione decisiva nata sull’abbrivio della discesa di Montevecchio, l’Androni Giocattoli Sidermec ha infilato ben quattro uomini: con Ballerini e Gavazzi, infatti c’erano anche Fausto Masnada e Mattia Cattaneo, bravi a tenere l’andatura alta nei giri conclusivi sul piano di Cesenatico e a recuperare sull’allungo di Nibali ai meno due chilometri dall’arrivo. Negli ultimi cinquecento metri poi lo show allo sprint di Davide Ballerini con un bravissimo Francesco Gavazzi sul terzo gradino del podio.





Per Davide Ballerini, 24enne di Cantù, è la seconda vittoria stagionale, la prima in Italia. L’Androni Giocattoli Sidermec, attesa domani dal Trofeo Matteotti, grazie al successo di oggi allunga ancora in testa alla classifica della Ciclismo Cup, quando al termine mancano sei prove.





E proprio dalla challenge tricolore parte l’analisi di giornata del team manager Gianni Savio: «Complimenti a tutta la squadra. I ragazzi hanno corso benissimo. Abbiamo ottenuto un successo molto importante in funzione della Ciclismo Cup. Una soddisfazione in più, poi, aver vinto in casa del signor Sidermec, l’amico Pino, per me “Salvatore”, Buda. Siamo contenti inoltre di avere vinto la corsa dedicata a Marco Pantani, un grande campione del passato». E a riguardo di grandi campioni Gianni Savio chiude con un altro importante ricordo: «Martedì a Filottrano ci sarà una commemorazione a Michele Scarponi che ha corso nella nostra squadra ed è rimasto nei nostri cuori. Anche a lui è dedicata questa vittoria».





La giornata per l´Androni Giocattoli Sidermec si era già aperta bene in mattinata con il terzo posto di Matteo Spreafico nella penultima tappa a cronometro del Tour of China II. Quinto Seid Lizde che aveva vinto l´altro giorno. La corsa cinese si chiuderà domani.