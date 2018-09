Inserita in Tempo libero il 22/09/2018 da Direttore Sicily Beer Fest: concluso con successo il tour in tutta la Sicilia Protagonisti la buona birra artigianale e tanta musica live



Tempo di bilancio per la Cooperativa Olimpo al termine del lungo ed impegnativo tour che ha visto il “Sicily Beer Fest” approdare durante l’estate appena conclusa in alcune delle località più prestigiose della Sicilia. Da Giugno a Settembre, infatti, la carovana del Sicily Beer Fest ha attraversato tutta l´isola, portando con se tanta musica e divertimento, oltre naturalmente alla birra artigianale protagonista indiscussa della manifestazione. Il Sicily Beer Fest è partito, infatti, da Marzamemi (1-3 Giugno), per proseguire a Giardini Naxos (6-8 Luglio), Pozzallo (20-22 Luglio), Sciacca (2-5 Agosto), Enna (17-19 Agosto) e concludersi a Piazza Armerina (7-9 Settembre). Ad organizzare il primo evento itinerante in Sicilia dedicato alla buona birra artigianale Peppe Truscia, direttore organizzativo della Cooperativa Olimpo. “Gli eventi che abbiamo organizzato in tutta l’isola – commenta Truscia - hanno avuto la finalità di promuovere alle migliaia di persone coinvolte le più importanti birre artigianali prodotte in Sicilia. A nome della cooperativa siamo felici degli ottimi riscontri che abbiamo avuto durante gli appuntamenti del Sicily Beer Fest. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione di queste sei tappe, a partire dai sindaci e dagli assessori dei comuni coinvolti, i miei collaboratori, i produttori delle birre artigianali, i ristoratori coinvolti e tutti gli artisti e professionisti dello spettacolo che hanno impreziosito i nostri appuntamenti con i loro contributi”. Tra i protagonisti del Sicily Beer Fest l’attore comico Sandro Vergato, noto per i suoi esilaranti personaggi già protagonisti nelle più importanti emittenti televisive siciliane, che si è occupato della conduzione delle serate. Tra gli artisti presenti al Sicily Beer Fest Sicily Country Life, Giusimaria Raciti, The Dreamers, Antonio Tricarichi, Archinuè, Born It, Alessandro Cozzetto, Cover Band Ramazzotti, Room 26 Nek Tribute Band e Orchestra PA&F.