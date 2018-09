Inserita in Sport il 22/09/2018 da Direttore Vieni a conoscere i nuovi giocatori granata giovedì 27 settembre L’Associazione Trapanesi Granata è felice di invitarvi alla prima cena con i giocatori della Pallacanestro Trapani. Giovedì 27 settembre presso la pizzeria Il Boccone di Aziz in via Abate Palmerio, 26 a partire dalle 20.30 aspetteremo insieme l’arrivo dei nostri campioni con i quali potrete condividere selfie, foto e momenti da ricordare. Sarà la prima occasione per tutti i tifosi di conoscere più da vicino i nostri beniamini e di scambiare due chiacchiere in un momento di convivialità e allegria.

Il menù prevede patate vastase, pizza, birra e pizza con nutella al prezzo di 15 euro a persona.

Durante la serata sarà possibile inoltre contribuire con la propria iscrizione all’Associazione Trapanesi Granata (5 euro di tessera annuale per i soci ordinari – 15 euro per i soci premium con maglietta omaggio) alle spese che ogni anno vengono sostenute dal club per la realizzazione delle coreografie e delle tante iniziative che l’Associazione porta avanti oltre ad usufruire di vantaggi e sconti per le trasferte, le cene sociali e il materiale sportivo.

Per partecipare alla cena è obbligatorio confermare la propria presenza contattandoci telefonicamente al 328 952 6986 oppure via email trapanesigranata@gmail.com o su https://www.facebook.com/events/320890525311606.