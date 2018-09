Inserita in Sport il 21/09/2018 da Direttore

Presentata la sinergia tra Pallacanestro Trapani e Lavoropiù

Si è svolta questa mattina a Bologna, presso la sede di Lavoropiù, una conferenza stampa di presentazione della sinergia tra la Pallacanestro Trapani e Lavoropiù. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Matteo Naldi (Direttore Marketing di Lavoropiù SPA), Nicolò Basciano (Amministratore Delegato Pallacanestro Trapani) e Davide Lamma (Direttore Generale Pallacanestro Trapani).





Matteo Naldi (Direttore Marketing Lavoropiù): «La partnership con Trapani è molto importante per noi, perché rappresenta il primo investimento realizzato al sud. Passione, impegno, lavoro di squadra, sono i valori principali della nostra azienda, cosa che ci accomuna al mondo dello sport. Siamo fieri di affiancare il nostro marchio a quello della Pallacanestro Trapani che, per la Sicilia, rappresenta un’eccellenza ed un punto di riferimento. Noi vogliamo far conoscere sempre di più la nostra azienda per proporre opportunità lavorative anche a chi proviene dal centro-sud e non escludiamo che Lavoropiù possa aprire anche una filiale in Sicilia. Il talento nello sport, come nel lavoro, va allenato perché altrimenti sarebbe fine a se stesso e, a tal proposito, credo che la carriera di Davide Lamma incarna i valori a cui si ispira la nostra attività quotidiana ed è la dimostrazione che la fatica premia. Non escludiamo l’organizzazione di eventi a Trapani poiché sono convinto che questa partnership possa durare a lungo».





Nicolò Basciano (Amministratore Delegato Pallacanestro Trapani): «Ringrazio Lavoropiù per la disponibilità e l’entusiasmo che sta mettendo in questo progetto comune. Sono orgoglioso delle parole spese nei confronti della mia Sicilia. In tutti questi anni di attività la Pallacanestro Trapani, oltre all’aspetto sportivo, ha sempre cercato di instaurare intensi rapporti con il tessuto sociale del territorio trapanese, con l’idea di provare ad assurgere a punto di riferimento per la comunità. Siamo una società piccola ma ci poniamo sempre grandi obiettivi ed abbiamo voglia di crescere sempre di più. Lo sviluppo di tutto il movimento deve partire dal settore giovanile, cosa a cui teniamo tanto e su cui stiamo investendo molto. La Pallacanestro Trapani è ormai una realtà affermata in Serie A2, quest’anno abbiamo deciso di fare una piccola rivoluzione ma siamo fiduciosi di aver allestito una buona squadra».





Davide Lamma (Direttore Generale Pallacanestro Trapani): «Per me è stato davvero un piacere scegliere di andare a Trapani e ricoprire la carica di Direttore Generale: è un ruolo di grande responsabilità, fondamentale per un percorso di crescita personale. A Trapani ho trovato un progetto valido e persone competenti con tanta voglia di lavorare. Abbiamo l’idea di far crescere la società partendo dal settore giovanile, ambito in cui la Pallacanestro Trapani investe molto già da qualche anno. È nostro obiettivo cercare di costruire qualcosa affinché ci sia un futuro per i giocatori che, prima di essere degli sportivi, sono degli uomini. In questo precampionato abbiamo deciso di fare alcuni tornei lontano da Trapani poiché le trasferte sono sempre un buon modo per consolidare il gruppo e per conoscersi meglio».