Inserita in Sport il 21/09/2018 da Direttore MARTEDI´ 25 SETTEMBRE VERRA´ PRESENTATO IL PROGETTO UDINESE FORESE ACADEMY. "Conclusa un´altra settimana di allenamento in casa Udinese Forese Academy. La società riprenderà gli allenamenti lunedì alle 16. Intanto, il giorno 25 Settembre alle ore 17,30, presso la la sala piscine dei nostri campi, verrà presentato il nuovo progetto Udinese Forese Academy per la stagione sportiva 2018/2019, alla presenza del referente nazionale Maurizio Franzone. Saranno presenti le massima autorità sportive e istituzionali della Provincia di Trapani:

Prof. Elena Avellone: delegata Provinciale CONI di Trapani. Bruno Lombardo: Presidente Provinciale FIGC Trapani. Mimmo Poma: Presidente Provinciale AIA di Trapani Augusto Onorati: Presidente Provinciale AIAC Trapani. Francesco Paolo Sieli: Presidente Società Mediterranea di Medicina Sportiva di Trapani. Calogero Accardi: Responsabile Attività di base FIGC. Pino Toucro: Delegato attività scolastica FIGC e SGS di Trapani. Enzo Abbruscato: Assessore alla Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di Trapani. Grazia Spada: Presidente Commissione Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di Trapani. Mario Gabriele: Responsabile settore giovanile del Trapani Calcio. La moderatrice dell´incontro sarà Claudia Parrinello.

Alla fine sarà offerto un aperitivo a base di succhi energetici naturali preparati dagli alunni dell´Alberghiero di Trapani.



