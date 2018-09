Inserita in Politica il 20/09/2018 da Direttore Comunicato ex lavoratori CNT Riteniamo gravi le parole dell´Assessore Regionale alle Attivita´ Produttive Mimmo Turano, di cui ci saremmo aspettati il solo interesse di portare avanti il bando dell´area demaniale ex CNT già vinto da Marinedi per permettere a noi lavoratori di ritornare a lavoro il prima possibile.

È chiaro che l´interesse dell´Assessore è tutt´altro,ed è quello di cercare di convincere l´attuale Ministro delle Infrastrutture ad annullare la gara già svoltasi anni fa´ per rifarla nuovamente accorpando bacino di carenaggio ed area demaniale.

Ci chiediamo perché non averci pensato prima e ci chiediamo ancora per quale motivo,considerato che ogni fine mese l´assessore Turano può serenamente vivere e noi ex lavoratori ,rimasti da tempo senza sostegno al reddito,avendo terminato la mobilità e senza cassa integrazione,siamo disperati e stiamo morendo di fame.

Per tanto ci aspettiamo quindi il conseguimento naturale della legge con la vittoria del bando a Marinedi, viceversa se l´affidamento dell´area saltasse per via di queste azioni,saremmo costretti ad iniziare la nostra protesta davanti i cancelli del Cantiere Navale solo ed esclusivamente a tutela e difesa del nostro posto di lavoro.

L´Assessore Turano,per come già´ abbiamo dichiarato presso l´emittente locale mesi fa,avrebbe fatto bene a muoversi in tal senso mesi fa,anche perché copre la carica di deputato regionale da molti anni e avrebbe potuto e dovuto,da rappresentante regionale Trapanese,dar voce a noi ex lavoratori anche perché dicevamo la stessa cosa e facevamo lo stesso ragionamento,quindi eravamo sulla stessa linea,dieci anni fa,non ora.

Farlo adesso o ragionare ora in questo senso non ha senso,non ce più tempo per noi. Il fatto a cui ha accennato più volte fino adesso,cioè che pur di seguire la sua linea è disposto a mettersi contro noi ex lavoratori e disoccupati ,non gli fa onore,ne´ ai nostri occhi ne´ agli occhi di una intera cittadinanza Trapanese,non ha senso schierarsi contro di noi ,così facendo e seguendo questa linea,per noi mortale,dimostra, come già mostrato mesi fa,scarsa sensibilità e poco rispetto nei confronti di chi,come noi,ha perso il lavoro,la casa e alcuni anche la famiglia.

Gli ex lavoratori CNT