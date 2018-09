Inserita in Cronaca il 20/09/2018 da Direttore Salvaguardia ambientale: stipulata una convenzione con l’Associazione Laboratorio Verde di Fare Ambiente Trapani L’Amministrazione Comunale di Favignana ha stipulato una convenzione tra con l’Associazione Laboratorio Verde di Fare Ambiente Trapani che prevede la salvaguardia dell’ambiente e la salute pubblica tramite un’azione di presidio e vigilanza volta a verificare il corretto conferimento dei rifiuti urbani e il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti nel territorio delle isole Egadi. L´attività prevede una prima fase informativa e di sensibilizzazione che sarà seguita dall´emanazione di un apposita provvedimento sindacale, ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000, per incaricare nei termini di legge gli stessi volontari ad elevare le sanzioni pecuniarie per chi trasgredisce, non contribuendo alla tutela dell’ambiente. Il sindaco, Giuseppe Pagoto, auspica che con l´azione di sensibilizzazione delle guardie ambientali si incrementeranno sensibilmente le quote della raccolta differenziata, attuabile con semplici accorgimenti, necessari, in grado di rendere ancora più pulite e decorose le Isole Egadi.

“La sottoscrizione della convenzione con le guardie ambientali – dicono il sindaco, e l’assessore Giovanni Sammartano, con delega alla Politica dell´ambiente e servizi ecologici – è un ulteriore passo verso il contrasto di forme di smaltimento abusivo o di abbandono incontrollato e indiscriminato di rifiuti nel territorio, che l’Amministrazione intende combattere nell’ottica sia di tutela dell´ambiente dagli inquinamenti sia di risparmio delle risorse naturali”.