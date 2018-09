Inserita in Politica il 20/09/2018 da Direttore CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII. INCONTRO IN REGIONE PER VALUTARE SOLUZIONI A GRAVE SITUAZIONE DELL´IPAB Il sindaco Di Girolamo: “Urgenti decisioni per evitarne la chiusura”

Dopo l´incontro della scorsa settimana con l´assessore Maria Ippolito (Politiche sociali) e il suo staff, il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo è tornato ancora alla Regione Siciliana per affrontare la grave situazione della Casa Di Riposo “Giovanni XXIII”. Sulla questione, ieri, ha avuto un lungo colloquio con l´on. Stefano Pellegrino che - nella qualità di presidente della Commissione Affari Generali - ha assicurato il suo personale impegno e quello dell´intero Organo regionale per intraprendere un risolutivo percorso comune alle circa 150 IPAB regionali, qual è la Casa di Riposo di Marsala. “L´esposizione debitoria e il personale che ha decine di mensilità non pagate non possono aspettare oltre – afferma il sindaco Di Girolamo; ritengo che il grido d´allarme sia stato a lungo disatteso dai Governi regionali che si sono succeduti almeno da dieci anni ad oggi, manifestandosi ora in tutta la sua enormità. Un problema che non ha colore politico, che investe tutta la Sicilia e che non può essere più rinviato”. Da qui anche il possibile coinvolgimento di altri Assessorati regionali, tra i quali quello alla Salute, al fine di ricercare ulteriori contributi che possano condurre a soluzioni definitive per la Casa di Riposo “Giovanni XXIII”, che ha una passività di circa 3 milioni di euro. Sul punto, il sindaco Di Girolamo ritiene costruttivo anche l´incontro avuto con l´on. Angela Foti, promotrice di un Disegno di Legge avente per oggetto “Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)”.