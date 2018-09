Inserita in Sport il 20/09/2018 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC A SEGNO IN CINA CON LO STAGISTA LIZDE Arriva dalla Cina la vittoria numero 29 in stagione per i campioni d’Italia. Stamattina dall’Oriente, infatti, le buone notizie le ha portate lo splendido acuto di Seid Lizde, il pordenonese che da agosto è stagista con l’Androni Giocattoli Sidermec.

Entrato in una fuga a undici che ha segnato la terza tappa del Tour of China II (la Zhuhai Hengqin-Zhuhai Hengqin di 92 chilometri), Lizde è scattato ai meno quattro chilometri dalla conclusione tagliando il traguardo con qualche metro di vantaggio su Freiberg e l’italiano Jacopo Mosca. Undicesimo ha chiuso Benfatto e diciottesimo l’altro stagista in casa Androni Giocattoli Sidermec Mattia Viel.

Lizde ora è terzo in classifica generale a soli 13” dal leader Giacoppo. Alla conclusione mancano due tappe e la cronometro di dopodomani (domani ci sarà riposo) di 21 chilometri potrebbe rivelarsi decisiva per la classifica generale, con Lizde che proverà a far valere le sue buone doti di cronoman. Già in Francia in agosto Seid Lizde, che ha compiuto 23 anni a luglio, aveva disputato un’ottima gara contro il tempo al Tour Poitou Charentes.

Curiosità, non è la prima volta che l’Androni Giocattoli Sidermec manda a segno uno stagista: nel 2013 Gianfranco Gilioli, in prova al team negli ultimi mesi della stagione, vinse il Gran Premio Industria & Commercio di Prato. Più recentemente era successo sempre in Cina con Mattia De Marchi e Raffaello Bonusi.