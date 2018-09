Inserita in Cronaca il 20/09/2018 da Direttore Mazara del Vallo - REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO TONNARELLA Emanata Ordinanza del Dirigente di Polizia Municipale



Il Comandante della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, Col. Salvatore Coppolino, informa la cittadinanza che è stata emanata ordinanza, la 167 del 18 Settembre 2018, con la quale si modifica parzialmente l’ordinanza n. 106 per l’istituzione del senso unico di marcia nel lungomare Fata Morgana a Tonnarella. Con la nuova ordinanza il locale comando dei Vigili Urbani rende noto che è stato revocato il senso unico di marcia nelle seguenti Vie:

Lungomare Fata Morgana, con direzione di marcia dalla Via del Mare alla via M. Fani (Porto Nuovo); Via Mario Fani, con direzione di marcia dal Lungomare Fata Morgana alla Via G. Bessarione; Via Sanremo, con direzione di marcia dalla Via G.Bessarione al Lungomare Fata Morgana; Via Ionio, con direzione di marcia dal Lungomare Fata Morgana alla Via G. Bessarione; Via Malpensa , con direzione di marcia dal Lungomare Fata Morgana alla Via G. Bessarione; Via Del Portalettere, con direzione di marcia dalla Via G.Bessarione al Lungomare fata Morgana; Via Anno Santo , con direzione di marcia dal Lungomare Fata Morgana alla Via Canada; Via G.Accardi, con direzione di marcia dalla via G.Bessarione al Lungomare Fata Morgana; Via Dei Porticcioli ,con direzione di marcia dalla Via A.De Petris alla Via Del Mare ; Sempre nella stessa ordinanza è stata revocata la corsia preferenziale e i sensi unici di marcia nelle traverse del quartiere T rimangono invariate le disposizioni di marcia nelle traverse del quartiere e i divieti di sosta.

Mazara del Vallo 20 Settembre 2018