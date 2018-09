Inserita in Cultura il 20/09/2018 da Direttore Il giornalismo e i consumi alimentari italiani tra cultura, tempo libero, nutrizione: conoscere per informare Sabato 13 ottobre 2018 - ore 14.00/17.00 Il giornalismo e i consumi alimentari italiani tra cultura, tempo libero, nutrizione: conoscere per informare crediti: 4 Relatori: Alessandra Moneti, Federico De Cesare Viola, Andrea Sinigaglia, Barbara Guerra, Albert Sapere, Vincenzo Russo, Mattia Motta

Domenica 14 ottobre - ore 10.00/14.00 L’alimentazione tra mode e fake news crediti: 5 Relatori: Sandro Capitani, Alessandra Moneti, Alessandro Conte, Cristina Giannetti, Carla Lertola, Gianluigi Spata, Bruno Gambacorta, Valentina Tepedino, Stefania Ruggeri

Sala Nencini Terme Tettuccio, Viale Verdi, Montecatini Terme (PT)

Iscrizione gratuita previa iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma SIGEF https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/





A Food & Book due corsi di aggiornamento professionale per i giornalisti desiderosi di approfondire alcuni degli argomenti più scottanti dedicato al mondo dell’enogastronomia. Il Festival del libro e della cultura gastronomica, che si terrà dal 12 al 14 ottobre a Montecatini Terme (Pistoia), ospiterà infatti due incontri nel pomeriggio di sabato 13 ottobre (orario 14-17) e nella mattinata di domenica 14 ottobre (10-14) dai rispettivi temi “Giornalismo e consumi alimentari” e “Alimentazione e fake news”. Gli incontri professionali, a cura di Eaci - European Association Consumer Information, sono riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti e assegnano rispettivamente 4 e 5 crediti formativi. Di seguito il programma in dettaglio:

Sabato 13 ottobre (ore 14.00-17.00) IL GIORNALISMO E I CONSUMI ALIMENTARI ITALIANI TRA CULTURA, TEMPO LIBERO, NUTRIZIONE: CONOSCERE PER INFORMARE. INFORMAZIONE, ALIMENTAZIONE, ETICA, SOSTENIBILITÀ 4 crediti formativi

Ore 14.00-14.40 Evoluzione dei consumi e degli stili nella ristorazione. Relatore Federico De Cesare Viola, Giornalista (Il Sole 24 Ore). A seguire: Alta cucina e sostenibilità: come cambiano i cuochi e il loro rapporto con il giornalismo specializzato. Relatore Andrea Sinigaglia (Direttore Generale di Alma); Valore economico e sociale del mangiare fuori casa. Relatore Denis Pantini (Nomisma); Il manifesto della cucina moderna. Relatori Barbara Guerra e Albert Sapere (responsabili del congresso internazionale di cucina LSDM, Le Strade del Mediterraneo); Il neuromarketing applicato a cibo e vino: conoscere per scegliere e per spiegare ai lettori. Relatore Prof. Vincenzo Russo (docente Università Iulm, Milano); Giornalisti, food blogger, influencer: l’informazione e la comunicazione sul cibo - etica e deontologia. Relatore Mattia Motta, segretario nazionale aggiunto Fnsi.

Domenica 14 ottobre (ore 10.00-14.00) L’ALIMENTAZIONE TRA MODE E FAKE NEWS 5 crediti formativi Ore 10.00-10.40 Il Giornalista e l’alimentazione: quali competenze? Relatore Alessandra Moneti (Ansa Terra&Gusto) A seguire: Le fake news in tema alimentare: i pericoli Il mondo delle diete: come informare Con Carla Lertola, specialista in scienze dell’alimentazione (Starbene); La tavola arcobaleno: panoramica su intolleranze alimentari, mode, scelte etiche, scelte etniche, tradizioni; Tra mercurio e inquinanti: gli allerta veri e falsi nel mercato ittico. Relatore Valentina Tepedino, medico veterinario; Le fake news in tema di agricoltura: dalla xylella che non esiste agli Ogm, innocui o dannosi? Veri e falsi miti sul Vino: alcolismo, sostenibilità, erotismo.

Per i giornalisti iscritti è previsto il trasporto in pullman, mentre per il soggiorno in loco è possibile usufruire delle convenzioni con numerosi hotel di Montecatini (costi a partire da 35 euro, previa disponibilità). Infoline: +39 06 44254205 – info@leggeretutti.net



http://www.foodandbook.it - https://www.facebook.com/foodebook - https://twitter.com/FoodeBook