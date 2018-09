Inserita in Tempo libero il 17/09/2018 da Direttore Mazara Collocati dall´Enpa due distributori di croccantini per cani randagi Collocati dalla locale sezione dell´Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) due dei tre distributori di croccantini per cani randagi acquistati grazie alla racconta fondi dell´Apricena tra musica ed arte organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio gratuito della Città di Mazara del Vallo svoltasi lo scorso 5 luglio presso il Civic Center nell´ex carcere mandamentale. Nei prossimi giorni sarà collocato anche il terzo distributore che garantirà un pasto sicuro ai cani in tre zone diverse della città. "Si ringraziano tutti coloro i quali hanno collaborato per la realizzazione di tutto ciò. Altri eventi sono in programma per continuare l´iniziativa è contribuire al lavoro dell amministrazione e del rifugio sanitario nella tutela dei cani del territorio". Hanno detto i responsabili di ENPA Mazara.