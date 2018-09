Inserita in Cronaca il 16/09/2018 da Direttore CONSEGNATO IL PRESTIGIOSO PREMIO BARBERA INSERITO NELL’ALBO D’ORO, ALLA PRESENZA DELLA FIGLIA DEL FONDATORE DEL PREMIO SALVATORE BARBERA, IL MEDICO E UOMO DI CULTURA DOMENICO DE GENNARO CONSEGNA IL PREMIO E LEGGE LA MOTIVAZIONE IL PROF. ANTONIO FUNDARO’



Il premio, davvero prestigioso, che rievoca la nascita, ventuno anni fa, del concorso nazionale di poesia in casa del prof. Salvatore Barbera, a Triscina, «va, annualmente, non solo a donne o uomini di chiara fama, da solo non basterebbe, infatti, ma anche a chi, congiuntamente, apre a un futuro ricco di speranze per questa Città. Una speranza che è anche culturale» ha letto nella motivazione il prof. Fundarò.



«Per queste ragioni, quest’anno, l’ambito premio Barbera viene attribuito ad un medico che ha legato e lega il suo nome, in maniera indissolubile, a questa città, avendone promosso, con costanza, perseveranza, abnegazione, il suo modello culturale e artistico, senza pari. Domenico De Gennaro, nato a Cropalati, infatti, civico amministratore di questa città, da consigliere comunale e da assessore alla cultura, per due consecutivi mandati, è un simbolo della rinascita culturale di questa città a partire proprio dal contributo che dà, in questo percorso, alla pubblicazione di volumi sul tettorio e alla cura di numerose tesi di laurea di giovani partannesi».



Domenico De Gennaro nasce a Cropalati (Cs). Si laurea in Medicina e Chirurgia il presso l´Università degli studi di Palermo dove si specializza in Chirurgia Oncologica.



Titolare di numerosi lavori scientifici pubblicati in diverse riviste specializzate durante il periodo -universitario, è stato dirigente Medio presso il reparto di chirurgia Plastica dell´Ospedale di Castelvetrano.



Tra il 1994 e il 2003 è consigliere comunale al comune di Partanna dove, nel giugno 2003, è nominato Assessore alla Cultura per due mandati consecutivi fino al 2013.



Durante questo decennio svolge opere di recupero di numerose opere d´arte e pubblica numerose tesi di laurea su Partanna che egli stesso cura. È stato committente nel restauro della statua settecentesca dell´Addolorata con annesso piedistallo e della Maddalena di Cropalati (CS); inoltre, è stato committente, insieme alle famiglie Crescenti e Navarra, del restauro di due cappelle laterali nella chiesa di san Rocco a Partanna.



Tra i fiori all’occhiello del suo impegno culturale, è stato il fautore dell´esposizione, al castello Grifeo di Partanna, del Privilegio di Federico II di Svevia del 1246 che riconfermava la Baronia di Partanna nel Castello di Foggia, di proprietà della famiglia Turrisi- Grifeo; ha curato il capitolo riguardante la storia di Partanna su committenza del prof. Ferreri dell´Università di Enna che è stato pubblicato in un unico volume regionale riguardanti i borghi minori di Sicilia.



Nella motivazione, letta alla presenza della figlia del prof. Salvatore Barbera, del presidente dell’Associazione artistica “Il Sipario” proprietaria del “Premio nazionale di poesia di Partanna” Giuseppe Tusa e del direttore artistico del premio avv. Vincenzo Basile, si legge «per questo e per tanto altro, per la sua costante e determinata azione divulgativa di Partanna, il premio Barbera è solo un meritato grazie a testimonianza del fatto che, talvolta, la cultura premia. Il suo approccio ponderato e consapevole ha segnato un lungo percorso di impegno personale teso a trasmettere gli aspetti meno noti delle opere d’arte e architettoniche (di alcune di esse committente del restauro), e non solo. Ed, infine, il Premio Barbera, gli è attribuito per la sua contagiosa capacità di coinvolgere e entusiasmare gli studenti sui temi legati alla cultura e alla natura. Uomo di grande sensibilità e raffinatezza, ha da sempre improntato la sua missione di politico tenendo ben presente l´alto valore culturale e sociale del ruolo ricoperto. Si è sempre adoperato con sacrificio e fedeltà, nel garbo che lo contraddistingue, sulla funzione di amministratore come strumento di costruzione e conservazione dell´identità e dei valori della sua adottiva Partanna. Il suo inserimento nell’Albo d’Oro del Premio Barbera sarà da stimolo per quanti vorranno scommettere sullo sviluppo culturale di questo territorio».



Alla cerimonia, particolarmente toccante, ha partecipato il grande giornalista Italo Cucci che, nel corso della serata, ha voluto consegnare, in una particolare ed emozionante intervista, uno spaccato della sua vita.



Filippo Nobile