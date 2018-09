Inserita in Sport il 16/09/2018 da Direttore MISTER BAULEO: QUESTO CORSO HA ARRICCHITO IL MIO BAGAGLIO DI EDUCATORE. RINGRAZIO LA SOCIETA´ Giornata di riposo in casa Udinese Forese Academy in attesa del rientro previsto per lunedì. Intanto, è ritornato da Udine il mister Armando Bauleo, responsabile di attività di base. Dopo aver frequentato il corso di formazione per allenatore in casa bianconera, ha voluto esprimere le sue emozioni e soddisfazioni:

"Questo corso di formazione organizzato dall´Udinese e che ho avuto piacere di frequentare, è stata un´opportunità per arricchire ancora di più il mio bagaglio di educatore.Il corso si è incentrato soprattutto sulle annate della scuola calcio (quindi dai 2007 fino ai 2010), dove al mattino svolgevamo una parte teorica sulle materie di metodologia dell´allenamento, psicologia dello sport, carte federali/ regolamento del gioco calcio, medicina dello sport ed infine sociologia della comunicazione. Dopo di ciò nel pomeriggio ci spostavamo sui campi del settore giovanile ad osservare gli allenamenti delle varie annate. Questa esperienza la reputo sicuramente formativa, inoltre l´Udinese ha cercato di trasmetterci i propri valori fondati sul lavoro e sulla serietà di gestione e organizzazione che ad essere sincero mi hanno colpito molto. Infine ho avuto il piacere di conoscere colleghi provenienti da tutte le parti d´Italia dove si è potuti confrontarci e scambiarci svariate idee. Questa esperienza da oggi in poi farà parte di me e che sicuramente cercherò di trasmetterla a tutti i miei colleghi della FORESE UDINESE ACADEMY. Ringrazio come sempre la famiglia Parisi e il direttore Peppe Tallarita per avermi fatto fare questa bellissima esperienza".