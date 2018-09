Inserita in Cronaca il 16/09/2018 da Direttore

Raccolti oltre 1000 kg di rifiuti al Rifiuti Zero Sicilia for World CleanUp Day 2018

Scommessa colta al volo e vinta quella della partecipazione dell’associazione Rifiuti Zero Sicilia al World Cleanup Day 2018, l’evento di pulizia ambientale più grande al mondo, in contemporanea dal Giappone alle isole Hawai.

Tre sedi, Montelepre (PA), Augusta (Sr), Biancavilla (CT) unite idealmente dalla sfida di rendere la Sicilia un luogo migliore da vivere; la partnership con altre associazioni (Runners Montelepre e Monteleprini1960), tanti attivisti armati di buona volontà, risultati soddisfacenti di raccolta ed anche il piacere di aver passato insieme una bellissima mattina di metà settembre.

Manuela Leone, Presidente dell’associazione presente nella tappa svoltasi nella città di Biancavilla ha dichiarato: "Nell’aderire a questa importante iniziativa internazionale con l’azione “Rifiuti Zero Sicilia for World Clean Up Day” abbiamo voluto unire, attraverso l’organizzazione di tre tappe ai tre capi dell´isola, l´impegno dei nostri soci e partners che lavorano ogni giorno per una Sicilia libera dai rifiuti e verso Rifiuti Zero. Questo impegno poi unito ai migliaia di volontari in tutto il mondo ha reso questa giornata davvero straordinaria ed efficace. Abbiamo raccolto oltre 1000 kg di rifiuti tra siti e liberato luoghi importanti in ognuno dei territori, azioni che educano ed incitano i cittadini a prendersi cura delle loro città. Un sentito grazie va a tutti i volontari, alle amministrazioni comunali delle città coinvolte, ai partners e al grande impegno messo in campo da tutti coloro che hanno sposato questa iniziativa”.

Dichiarazione del referente del Circolo di Montelepre Daniel Cascio: “Oggi la raccolta si è concentrata lungo la strada che da Montelepre conduce a Carini. Stimiamo di aver raccolto tra 500 e 600 kg di cui circa 80 kg di vetro e lattine, circa 50 kg di plastica e, per il resto, rifiuti non differenziabili. Queste iniziative servono a raccogliere i rifiuti, ma lo scopo superiore è quello di sensibilizzare sempre i cittadini ad avere cura del proprio territorio ed evitare l’abbandono dei rifiuti.”

Dichiarazione del referente del circolo di Augusta Omar Pennisi: “Stamattina abbiamo partecipato al World Cleanup day con una passeggiata ecologica alle ex saline Regina zona piazza Unità D’Italia. Abbiamo raccolto circa 300 kg di spazzatura tra cui 3 lampadari, 1 televisore, 1 sacco di cemento, 2 taniche di benzina in ferro! Tutto questo per sensibilizzare il cittadino a non abbandonare indiscriminatamente i rifiuti nell’ambiente in cui viviamo. Un grazie di cuore a tutti i volontari e ai soci del circolo intervenuti.”

Dichiarazione del Presidente onorario di RZS Piero Cannistraci per la tappa di Biancavilla: “Stupenda giornata in questa magnifica terrazza sulla valle del Simeto, da anni abbandonata al degrado. Bellissimo il coinvolgimento di un gruppo di giovanissimi che vogliono adottare questo luogo e dei residenti del quartiere. Penso che questo evento abbia avuto una doppia valenza: stimolare a tenere pulito il territorio applicando la raccolta differenziata ed il riciclo virtuoso; insegnare ad amare la "BELLEZZA" dei nostri territori.“

Dichiarazione del referente per la sede di Biancavilla Pietro Benina: “In primis, anche a nome degli altri referenti, riporto i doverosi ringraziamenti al nostro presidente Manuela Leone, per il complesso di azioni di cui ci sta facendo partecipi a vantaggio dell’associazione. Ringraziamenti parimenti dovuti al Sindaco Bonanno e all’amministrazione comunale ed alla ditta che si occupa della gestione della raccolta differenziata. Ad IRSSAT, al presidente del Comitato Rinazze, ai soci del circolo di Paternò, ma soprattutto agli abitanti del quartiere adiacente al belvedere ed ai giovani frequentatori della piazza, con l’auspicio di una rinnovata cura del luogo e delle relazioni tra persone.”